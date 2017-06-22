央行今理監事會 利率將維持不變

2017-06-22

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天召開第二季理監事會議，考量通貨膨脹無虞、景氣復甦變數增加等因素，市場普遍預期，可望連續四季維持代表政策利率的重貼現率為1.375%。

景氣復甦有變數

行庫主管表示，主計總處雖然上調台灣今年經濟成長率至2.05%，「保二」看似機會濃厚，但國發會公布的4月景氣對策信號又終結連續九個月綠燈，轉亮趨弱的黃藍燈。

行庫主管指出，國內景氣變數仍多，加上產出缺口依舊為負，且未來物價展望溫和，儘管美國聯準會（Fed）上週升息一碼（0.25個百分點）並公布縮減資產負債表計畫的初步細節，央行也不致立即跟進。

不樂見台幣升值

「匯率問題，可能是老大（央行）較關切的！」行庫主管說，今年前五月受到外資大舉湧入，新台幣匯率對美元大漲逾7%，央行若再調升利率，恐怕會加重升值力道，這亦非老大所樂見。

台灣未達升息條件

今年首季，不少金融機構還認為，央行最快有機會在第四季重啟升息，不過，時序進入第二季，時間點逐漸往後遞延，近期包括第一金控、星展銀行、澳盛銀行等，均認為全年保持利率不變的機率高。

第一金主管表示，考量今年消費者物價指數（CPI）年增率、經濟成長率各約1%及2%左右，加上新台幣前五月強勢升值，使得目前台灣尚未達到升息條件，預估最快明年才會看到。