羅智先︰台灣超額儲蓄 內需消費力不足

2017-06-22

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）董事長羅智先表示，台灣超額儲蓄較高，今年內需市場會比較辛苦，但統一上半年整體營運「看得滿舒服的」，今年將續拚成長，每一個事業板塊都有成長空間，「不成長交代不過去」。

統一昨日召開股東會，羅智先表示，統一企業去年營業額達389億元，年增1.7%，稅後淨利達145億元，年增3%，合併營業額達4134億元，創下新紀錄，股東會通過每股配發現金股利2.1元。

他說，企業儲蓄高代表投資不足，民間儲蓄高代表消費力不足，都反映在內需市場，食品這個產業，波動不大，像火車一樣，只要不脫軌，火車開的速度和節奏都有一定規模。

談到台股上萬點與內需消費力脫鉤，他認為，台股上萬點是因全球印的鈔票、熱錢還是太多，台灣很多公司經營得不錯，從利息角度計算，殖利率非常精彩，台股相當吸引人。

中國市場民生消費每年仍維持10~12%的成長率，整體市場沒問題，只是廠商面對的挑戰會高一點，目前市場仍在整理，統一中控去年同期肚子塞得滿滿的（指庫存），今年至今表現得比期望好，上半年順，下半年也會很順。

統一目前中國的飲料廠夏季產能約60~70%，全年平均約40~50%，「產能過剩不可怕，但是你能不能承受？」且中國現在要蓋一個新廠已經不是單純錢的問題，若承受得住，只是先把未來產能準備在那裏。

談到統一集團在餐廳行業的營運未如預期，他認為，集團在餐飲業的DNA還不具備，統一在餐飲部分為什麼做得不好？「因為都把它當成7-ELEVEN在經營，能力都是從7-ELEVEN學來的，沒有好壞，但味道不對，就沒辦法成功」。

統一集團過去10年做了很多減法，現在減法差不多了，他形容，大公司組織常常無形中累積出很多浪費，只要多用一點心調整，還是很多油水，自然會有肥肉，強調集團每一個板塊仍有成長空間。