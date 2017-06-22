工具機供應續吃緊 上銀6月營收可望新高

2017-06-22

美系外資也看好台達電

〔記者羅倩宜／台北報導〕美系外資表示，工具機及自動化設備廠的供應持續吃緊，榮景可維持到下半年。主要動能除了七、八月蘋果手機的拉貨旺季，還有汽車、航太、重工業需求熱絡。美系外資對上銀（2049）、亞德客KY（1590）、台達電（2308）維持買進評等。傳動元件大廠上銀（2049）已在四月份調漲價格，若需求看好，下半年可能再漲。

工具機傳動元件大廠上銀，五月份營收16.9億元，創歷年單月紀錄，本月有望再挑戰高點。氣動元件大廠亞德客在三月份營收創高後，四、五月未能超越，主要是產能受限，需求大於產能及人力。不過亞德客第二季合併營收仍可望季增2成，單季EPS也將超越Q1。

美系外資指出，今年三月份拜訪某工具機廠，當時業者表示訂單只看到夏季。六月中旬再度拜訪時，業者指出，訂單能見度已到十、十一月，反映下半年景氣看好。外資認為，這波動能除了來自預期中的消費電子產品，如智慧手機、半導體及面板，另外還有汽車、航太產業從五月份開始攀高。美、日、中三大市場也同步復甦，包括川普的製造業重返美國、日本工具機訂單強勁成長，另中國今年以來汽車銷量並不亮眼，但製造業仍持續出現設備升級的需求。

美系外資指出，工具機的關鍵傳動元件，包括滾珠螺桿及線性滑軌，近期供應吃緊的狀況，比第一季更加明顯，上銀的訂單交期已拉長為4-6個月，另一同業小廠甚至要求客戶下單須先付款3成訂金。

中國手機品牌廠也是工具機廠的主要客戶，今年紛紛擴大資本支出，更新產線。外資指出，農曆年以來，中國的自動化需求一直低迷，近期中國手機廠卻開始對產線增加投資，這可能與蘋果將在第三季發表新款iPhone 8有關，各家品牌為了跟進i8的新功能，產線必須相應調整。

上銀已在今年4月漲價5-10%，主因是需求強勁且台幣走升，而下游客戶因有單可接，也都願意承受漲價。美系外資認為，若製造業需求持續走高，未來工具機業者的供給會更吃緊，可能再看到一波漲價。