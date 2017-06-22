i8將上市 帶動記憶晶片囤貨潮

2017-06-22

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據路透引述產業消息人士和分析師透露，由於蘋果iPhone 8將於今年9月問世，可能導致全球記憶晶片供應吃緊的問題惡化，全球電子產品製造商正積極囤貨，以讓生產線能正常運作。

上述消息人士和分析師指出，儘管蘋果和本身亦是全球最大記憶晶片製造商的三星電子不會受到嚴重衝擊，但一些電子產品製造商準備加價與記憶晶片業者簽訂長約，以確保供應無虞。有些製造商則提前下單，以確保他們過低的庫存不會完全用罄。

智慧手機和個人電腦製造商樂金電子先前發布聲明表示：「隨著供應短缺問題浮現，我們把採購的決定提前，以確保穩定的供應。」該公司指出，已將每季的採購決定提前約1個月。

晶片製造技術日益複雜，增加了投資成本，產出成長卻未同步上升，因一些供應商難以改善良率，這導致部分晶片價格較1年前上漲1或2倍。

一些分析師指出，若無法取得足夠的晶片，電子產品製造商可能被迫減少新產品使用的DRAM或NAND晶片數量。一晶片供應商的消息人士指出，有別於慣常的季度或月度協議，若干客戶已轉簽6個月供應協議，並開出更高的價格，以確保他們能取得足夠的記憶晶片。

電子產品製造商面臨的晶片供應吃緊壓力，確實已經浮現。例如，華為被踢爆其P10旗艦智慧手機使用次級和功能較差的晶片後，遭消費者批評。

IHS分析師孔恩（Walter Coon）表示，若晶片供應依舊吃緊，有些製造商準備提供低記憶體容量的產品。但也有分析師說，製造商不願減少記憶體容量，以免遭到消費者批評，而是在發表新產品時，選擇不升級記憶體。

根據調查，全球每年供應的NAND晶片中，約18%是由蘋果買下。電子產品製造商通常在上半年就建立庫存，避免供應遭到固定在9月發布新iPhone的蘋果擠壓。分析師預估，今年iPhone 8的出貨量可能多達1億支，遠高於券商Cowen預估iPhone 7s去年的出貨量8230萬支。