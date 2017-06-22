標普︰中國債信評等恐調降

2017-06-22

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼穆迪於5月底將中國債信評等調降1級後，標準普爾日前也表示，由於中國經濟轉型的進展緩慢，很可能調降中國債信評等。

已被穆迪降至A1

標普目前對中國的債信評等為AA-，債信展望為負向，而該機構的下一步行動受到密切關注。穆迪5月底以中國債務不斷增長，且經濟開始放緩，經濟前景將在未來幾年惡化為由，將中國債信評等由Aa3調降至A1。

負債接近GDP300%

標普全球主權評等部門負責人克萊默（Moritz Kraemer）週二受訪表示，中國的債信展望為負向，意味了評等很可能被調降，但評等是否被調降，取決於中國能否由信貸驅動的成長模式，轉變為由內需驅動的成長模式。他指出：「儘管中國取得一些進展，但迄今進展相當緩慢。」

中國近年來由政府主導的經濟刺激政策，成為經濟成長的主要動力，但伴隨而來的信貸成長，造成各級政府沉重的負債，目前負債規模接近GDP的300%。

在穆迪調降中國債信評等後，市場關注的焦點已轉向另2家信評機構標普與惠譽的態度。標普的態度尤其有明顯轉變，由不置可否轉為不排除將中國信評下調。

標普全球亞太區主權評等資深董事陳錦榮5月底受訪時表示，對中國會遵循定期檢查評等的模式，但並未說明下次定期檢查的時間。

陳錦榮指出，目前主要信評機構對中國的評等都比較高，意味了沒有人預計中國在不久的將來會出現任何形式的金融動盪。但他說，現在大家主要擔心的是更長期的問題，因為如果保持目前這個趨勢，在未來某個時間，不穩定風險上升，恐怕就得進一步調降中國信評。