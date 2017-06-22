中國A股納MSCI 分析師︰弊大於利

2017-06-22

中企問題大 無助投資人

〔編譯楊芙宜、記者張慧雯／綜合報導〕指數編纂公司MSCI明晟昨日公布，從明年6月開始將逐步把中國A股納入MSCI新興市場指數的計畫，引發市場譁然；分析師認為，此舉對投資人可能沒有助益，由於中企存在嚴重公司治理問題，初期納入的222檔個股中許多為中國「國有企業」，充斥無效率、經常性詐欺、利益衝突等議題，監管又不透明，「負面」影響遠較「正面」大！

MSCI明晟總部設在紐約，客戶涵蓋全球9成以上的基金公司，中國A股被納入旗下指數後，國際投資者可透過其追蹤指數配置A股。這次MSCI宣布新興市場指數納入中國A股計畫，相較於阿根廷從2009年就一直被歸入MSCI前沿市場指數、本次卻未被調整至新興市場，讓投資人大感意外。

賣壓可能出現 宜多留意

元大投信上證50ETF經理人林孟迪表示，觀察近期代表資金走向的人民幣匯率與外資動向的藍籌股，相對中國股民的中小型類股的強勢，A股納MSCI指數的預期已反映在股價上；A股入摩成功雖開啟另一波中國股市「價值投資」階段，但短線內或將為藍籌股帶來獲利了結的賣壓，投資人宜多留意。

元大投信台股暨大中華投資部副總吳宛芳認為，這次A股實際納入的222檔股票檔數及指數配置權重，高於市場預期，對於A股看法仍是盤整區間向上，惟須注意的是，市場缺乏的是內部信心不足。

分析機構歐亞集團（Eurasia）分析師指出，中國股市制度上仍存在嚴重缺陷，及太多政治影響。2015年夏季和2016年年初中國A股暴跌時，中國「國家救市資金」屢次在市場劇烈波動時進場交易，中國新股發行時機及數量仍受嚴控，近期中國資本管制緊縮，甚至讓投資人難以向海外移轉資金。

吸引大量外資？業界看衰

Fuxi投資管理公司駐北京投資長劉偉明（音譯）指出，在中國進一步展開資本市場的結構性改革前，把A股納入MSCI指數的決定如同一塊「雞肋」般價值低，不大可能吸引外資大量流入，「若不把自己的家打掃乾淨，如何指望客人來光臨？」

荷蘭合作銀行亞太金融市場研究主管艾佛瑞直言，MSCI明晟的決定存在許多「負面」而非「正面」；近年來中國設法進入種種不同基準指標，例如2015年讓人民幣成為IMF（國際貨幣基金）儲備貨幣 ，但實際上這證明真的是「無意義的」，因為中國還不符合特定領域的國際規範。

新興市場股票專家大樹資本（Big Tree Capital）執行長卡特說，龐大中國國有銀行和公司被納入MSCI指數，他們不像傳統西方公司，而是「充斥著無效率、利益衝突及經常性詐欺」。