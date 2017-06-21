公司債二度到期 仍無法履約 三寶同批擔保品 設定給永豐兩公司

2017-06-21

永豐餘、元太今早證交所說明

〔記者李靚慧、陳梅英／台北報導〕永豐餘投控旗下子公司永豐餘全球及關係企業元太科技持有三寶建設集團Giant Crystal可轉債，昨確定無法償還，永豐餘昨晚緊急召開臨時董事會，討論處置方案；元太也證實確定無法履約，必要將啟動債權保全程序。經證交所要求，永豐餘及元太將在今早七時對外說明。

永豐餘昨晚發布重訊指出，子公司YFY Global Investment BVI Corp.（永豐餘全球）以八五○萬美元認購Giant Crystal五年期交換債，於昨日到期，三寶建設已再度請求展延。

據透露，永豐餘全球及元太持有Giant Crystal交換債各八五○萬美元，在去年六月二十日到期，三寶要求展延，兩公司今年一月二十四日與三寶簽署補增協議時，分別以三寶在台灣的數棟不動產為擔保品進行設定，設定金額各為四億台幣。

永豐餘指出，以目前新台幣匯價計算，「這些擔保品是足夠的」。據瞭解，兩家公司當初雖是分別設定擔保，但是以三寶建設同一批擔保品進行設定，有的大樓是永豐餘為第一順位、元太第二順位，有的則是元太第一順位、永豐餘第二。至於未來執行細節，永豐餘昨強調，處置方案仍與三寶協商中。

永豐餘昨晚緊急召開臨時董事會，針對三寶提出的處置方案，臨時董事會最後決議是，將於今天上午七時到證交所對外說明。