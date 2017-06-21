李嘉誠的「脫中入歐」大計

2017-06-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕在香港發跡並靠中國壯大的香港首富李嘉誠，近年來卻逐步拋售香港和中國的資產，將資金轉進歐洲（尤其是英國），「脫中入歐」或「脫亞入歐」的動作明顯，被媒體視為對香港或中國經濟前景投下不信任票；中共官方喉舌新華社旗下的智庫二○一五年九月曾發表以「別讓李嘉誠跑了」為題的文章，批評他撤資，引起市場轟動。

六四入中大賺 如今大撤退

一九八九年六四天安門事件爆發後，中共政權內外交迫，外資大批撤出中國，李嘉誠此時卻加碼投資中國，這種雪中送炭的做法，贏得鄧小平、江澤民、胡錦濤等中共高層的深厚交情。

不過，自二○一二年習近平上台後，李嘉誠開始出脫中國和香港的資產，此時中國經濟放緩的跡象也越來越明顯，一水之隔的香港同遭波及。自二○一三年七月至二○一六年十一月，李嘉誠出售中港資產，累計套現逾一六五○億港元（約六四四五億台幣）。

另一方面，李嘉誠持續加碼在歐洲的投資，包括在二○一三年以一百億港元收購荷蘭最大的廢棄物再生能源公司AVR二十％股權，二○一六年以一一○億英鎊收購英國國家電網公司天然氣管線業務五十一％股權等。此前則已買進英國水務公司、北方天然氣公司、南部自來水公司、威爾斯能源公司等公用事業；有人戲稱，李嘉誠快要把整個英國買下。李嘉誠只有在收購英國第二大電信商Q2時，遭到歐盟否決而踢到鐵板。

此外，在英國決定脫歐後，李嘉誠為了避免把雞蛋放在同一個籃子，更將觸角伸向澳洲，今年一月以四二四億港元收購了澳洲能源公共事業公司DUET集團。

李嘉誠家族加速「脫中入歐」，除了看壞香港和中國經濟前景外，他在中國前國家主席江澤民年代大舉投資中國，二○一二年香港特首選舉出現唐英年、梁振英之爭，李公開支持屬於江澤民系統的唐英年，而習近平暗挺梁振英，習近平上台後，李嘉誠在中南海的地位大不如前。