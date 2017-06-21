李嘉誠傳明年退休 紅粉知己︰謝謝關心

2017-06-21

長和稱無時間表 股價小跌

〔編譯王惠慧、盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》引述消息人士透露，香港首富李嘉誠計畫在明年九十大壽前辭去長江和記實業公司（簡稱長和）主席一職，但將保留他在市中心總部七十樓的辦公室，繼續擔任公司高級顧問；受此消息影響，週二長和股價收盤小跌。

李嘉誠的「紅粉知己」、李嘉誠基金會執行董事周凱旋週二下午在微信發文表示：「不知道是誰亂報導，替李先生宣布退休時間表」；推文說李嘉誠感到莫名其妙，只能笑說「謝謝大家關心」。

該報導指出，李嘉誠並未透露具體退休日期，但可能會在九十大壽前辭去長和主席，下個月他將滿八十九歲；報導說，李嘉誠是向公司內部顧問透露此訊息，而李嘉誠長子、長和副主席李澤鉅早在二○一二年就被指定為接班人。

根據香港媒體報導，李嘉誠先前曾多次在記者會上強調，他隨時交棒都無問題，對李澤鉅非常有信心，也提到他在退休後將轉任高級顧問，花更多時間在李嘉誠基金會。

李嘉誠一九二八年生於中國廣東省潮州，一九三九年讀完初中後和家人逃難到香港，並跟隨舅舅學做生意；一九五○年時，他以七千美元創辦長江塑膠廠，生產塑膠花，一九五八年營業額達到一千萬港元後，開始轉進房地產市場。

李嘉誠日後成立的長江實業，透過併購及投資而逐漸壯大，尤其是在一九八○年取得和記黃埔的控股權後，整個集團可說富可敵國，讓他長期位居華人首富地位，被不少香港人稱為「李超人」 。

二○一五年，李嘉誠宣布集團重組，將長江實業及和記黃埔合併後，重組為長和及長江實業地產（長地），前者接收集團的非地產業務，包括港口及相關服務、電訊、零售、基建、能源及動產租賃業務，後者接管房地產業務。

針對這項報導。長和回應指出：「李先生身體健康非常好，現在沒有確切退休時間表，如他決定了確切的退休時間表，將會正式公布。」