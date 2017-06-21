事欣科持續併購 下半年旺季

2017-06-21

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）繼去年併購Cal Quality後，今年再取得恩德（1528）實質控制權，預計兩年後營收挑戰百億元關卡，事欣科董事長廖文嘉表示，未來將持續進行併購，朝集團化發展，最快年底就有新的併購案成形，下半年起將展現旺季效應，整個集團進入快速成長期。

事欣科看好工業自動化機器人市場，入股恩德並取得過半董事席次，取得實質控制權，未來將合併恩德營收，事欣科今年合併營收將從60億元起跳，躍為台灣工業電腦前五大廠商。

廖文嘉指出，第三季起將進入傳統旺季，預計第四季將是全年高峰，美國景氣明顯轉佳，恩德設備訂單迅速成長，為了發展工業4.0，陸續在國外看一些併購的案子，最快年底成形，恩德先前也併購兩家德國廠商，掌握五軸先進高階機器人技術，併入恩德後，事欣科集團營運據點橫跨歐、美、亞洲，串連工業電腦與工具機，全力發展自動化機器人市場。

此外，恩德旗下亦有轉投資公司，包括PCB鑽孔機廠商總格精密、板材商育德，廖文嘉指出，總格正在進行公開發行輔導，計畫明後年掛牌上市櫃，未來將整合旗下轉投資公司朝大型集團化發展。

法人預估，因新台幣第二季轉貶，事欣科與恩德單季獲利可望順利轉正。