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超眾：訂單排到年底

2017-06-21

〔記者陳柔蓁／台北報導〕散熱大廠超眾（6230）昨舉行股東會，董事長吳適玲表示，現在電子業沒有「五窮六絕」情況，而是與客戶、匯率連動，像是三星S8手機延後推出，導致熱導管到第二季開始放量，重慶廠營運逐漸步上軌道，預期下半年營收表現會好過上半年。

下半年比上半年好

吳適玲分析，散熱已經是成熟產業，要靠提高良率控管成本，短期成長看伺服器，超眾近兩年研發費用占營收逾3%，長期耕耘雲端、AR、MR、VR、車電。但台幣勁升7%，加上三星遞延出貨，今年公司前五個月營收26.33億元、年減10.8%，隨系統廠第三季開始放量，目前訂單已經排到年底。

新任總經理郭大祺在本次股東會首度亮相，他自1997年加入超眾研發部門，本身專業為機械工程，尤其熟知熱對流技術，在早期代表公司與英特爾形成開發夥伴關係，超眾是英特爾唯一亞系散熱供應商，並與戴爾、惠普等系統廠往來密切，超眾得以參與規格制訂與產品設計的初期設計，三星手機的散熱導管也是他耕耘三年的成果，郭大祺表示，下一世代的散熱方案將是「二維散熱板」，使用半導體蝕刻與光照技術在板上做出排熱通道，因為價格關係，目前僅台、韓手機品牌客戶的高階機種小量採用，他認為散熱板因應用面廣且技術門檻高，未來的成長潛力將更勝熱導管。

超眾的營運與研發總部在台北，散熱導管、板、模組都有產能，負責量產前試產。另在中國崑山與重慶有生產基地，而重慶將成為重點產區，自重慶廠2012年開張後，超眾每年獲利皆呈現正成長，因當地有招工較容易，工資較崑山低、鄰近客戶、形成電子產業群落等優勢。

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  • 超眾新任總經理郭大祺在昨天股東會首度亮相。（記者陳柔蓁攝）

    超眾新任總經理郭大祺在昨天股東會首度亮相。（記者陳柔蓁攝）

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