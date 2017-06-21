群創重返系統整機 明年看好

2017-06-21

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）昨日舉行股東會，群創董事長王志超期許今年營收、毛利率及獲利率都能步步高升，明年繳出更好成績單，王志超並宣布今年為群創的「整機元年」，群創將重新跨入系統整機業務，塑造新的群創模式，不再以面板廠自居，也盼望資本市場能夠買帳，重新評價群創，不要再讓群創股價抱屈。

明年面板市況不看淡

群創去年經歷南台灣大地震，上半年出現虧損，最後逆轉勝，繳出每股稅後盈餘 0.19 元、連續四年獲利的成績，正式進入無負債經營，今年首季群創大賺百億元，第二季雖然進入市場淡季，部分電視面板跌價鬆動，王志超對面板後市仍然樂觀。

他說這波電視面板價格已漲超過前年起跌點，現在稍微slow一點是正常，下半年即使有幾座8.5代線開出，供需也不會有太大改變，甚至對明年面板市況也不看淡。

至於有人擔心電視面板漲太高而影響終端需求，他認為影響約1-2%，但品牌廠在32吋、40吋無利可圖，轉向更大尺寸如65吋以上產品，反而造成大尺寸電視面板拉得更快、供需更緊俏。儘管面板景氣持續樂觀，台股上萬點，面板股價就是漲不動，王志超為此非常委屈，他說過去是不賺錢，現在大家都賺錢股價也不動，或許是資本市場對面板後市有太多不確定性，群創必須要有突破，不再被當成是純面板廠，讓資本市場重新評估。

王志超昨日宣布群創要轉型為具系統整合能力的面板廠，新群創模式「面板穩扎根、系統重切入、整合再出發」正式啟動，期許透過龐大出海口，推動 「made by Innolux」 整機出貨，預計2019年營收倍增，效益擴大。

群創總經理蕭志弘是群創重返系統整機的靈魂人物，蕭志弘表示，今年要「向前走—做到整機；向上走—技術振興；向外走—以全世界出海口為重心」。

蕭志弘說，整機客戶包括夏普自己都有生產能力，要說服客戶把製造交給群創需要時間，不過群創今年6月已經開始小量出貨，預計年底達月出貨量10萬台目標，明年就有機會挑戰百萬台出貨，2019年上看500-600萬台。