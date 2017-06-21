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臻鼎下半年超旺 營收挑戰千億

2017-06-21

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著各大產品線新品放量，臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳（見圖，記者卓怡君攝）對於下半年營運爆發力相當樂觀，沈慶芳直言，下半年營運「超旺」，7月營收開始增溫，全年營收可再出現年增百億的戰績，下半年營收較上半年大增，全力朝千億元目標前進。

法人預估，隨著蘋果新機大幅拉貨，臻鼎下半年旺季效應更勝往年，單月營收可順利回到百億元水準，今年全年營收上看950億元，可望再創歷史新高。

臻鼎在沈慶芳帶領下，創下連續6年每年營收增加百億元的輝煌戰果，去年因智慧型手機與全球景氣下滑，營收出現少見衰退，沈慶芳指出，軟板應用不斷擴大，在各大產品成長帶動下，今年下半年營運重新恢復成長，表現會非常旺，包括IOT物聯網、汽車電子、工業4.0、智慧型手機等各大產品線下半年出貨大增，今年營運可望順利向上成長，下半年狀況非常旺，7月開始營運增溫，第四季將攀上全年高峰，全年可望再創歷史新高，至於新品類載板在中國秦皇島生產，預計下半年放量，明年展現新品爆發力。

至於外傳臻鼎子公司鵬鼎考慮到中國掛牌，對此，沈慶芳指出，臻鼎是打世界盃的格局，基於集團發展考量，子公司不排除海外掛牌，目前相關細節與計畫皆未定案。

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  • 臻鼎董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）

    臻鼎董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）

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