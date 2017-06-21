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被動元件供不應求 國巨7月售價調漲30%

2017-06-21

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件供不應求，今年4月部分電容、電阻已漲價8-10%，法人消息指出，國巨（2327）多層陶瓷電容（MLCC）約20%的品項售價7月份將調漲，漲價幅度高達15-30%，且交貨期從1.5個月延長至6個月，國巨也證實「的確有漲價」；法人看好國巨今年獲利前景，每股稅後盈餘（EPS）有機會挑戰近1個資本額，目標價向上調升至140元。

國巨董事長陳泰銘（見圖，記者張慧雯攝）日前於股東會後表示，目前安全庫存已降至45天以下，若再降至30天則會考慮漲價、「以價制量」，此話言猶在耳，事隔不到半個月，就宣布二度調漲，國巨19日確定7月訂單售價調漲，以特定的Commodity（泛用型）及高容MLCC為主，漲價幅度達15-30%，且原本交貨期為1.5個月，自7月開始交貨期延長至6個月，缺貨程度可見一斑。

國巨5月營收為27億元，月增率3.7%、年增率則達6.9%，累計1-5月營收年成長達2.5%，而去年國巨每股稅後盈餘（EPS）為6.87元，法人預估今年EPS上看9.6元，此次價格二度調漲，不排除有機會挑戰1個資本額。

台新證券指出，今年國巨主要成長動能將來自中國手機市場，包括華為、OPPO、VIVO與Apple01005微型化規格MLCC需求，預計新機種仍會有MLCC需求，國巨成長動能來自市占率持續擴大；報告更指出，4月首波漲價時約30%產品線漲價8-10%，使得毛利率提升，而整個產業在手機規格提升、5G未來趨勢帶動下，被動元件更新增高頻、射頻RF相關元件需求，長線營運動能看俏，投資評等為「長期持有」，目標價140元。

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  • 國巨董事長陳泰銘（記者張慧雯攝）

    國巨董事長陳泰銘（記者張慧雯攝）

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