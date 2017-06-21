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首辦現金增資 聯邦銀擬發特別股

2017-06-21

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）昨日股東常會通過每股配發現金股利0.45元，考量到業務成長需求，也將額定資本額由現行的300億元提高至450億元，並通過授權董事會擇機辦理國內現金增資發行普通股或特別股，以100億元為上限，首次現增規劃，預計將在本月底董事會中通過。

聯邦銀105年稅後淨利26.36億元，每股稅後盈餘（EPS）1.01元，

總資產報酬率（ROA）0.51%，淨值報酬率（ROE）7.44%；逾期放款比率0.10%，備抵呆帳覆蓋率為1168.83%，維持良好的資產品質。

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  • 聯邦銀總經理林鴻聯（右）。（記者李靚慧攝）

    聯邦銀總經理林鴻聯（右）。（記者李靚慧攝）

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