五大銀行新作房貸利率1.655％ 近7年新低

2017-06-21

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到自住客持續進場帶動，中央銀行昨公布5月五大銀行新承作房貸利率降至1.655%，創2010年7月以來近7年新低，月減0.011個百分點，且上個月房市買氣也有回溫跡象。

台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行等五大銀行，承作房貸比重約占全體銀行的4成，常被視為房市風向球。

五大銀行5月新承作房貸344億元，較4月增加50億元，主要來自六都買賣移轉棟數月增超過15%挹注；央行官員指出，目前市場看來也比較回穩些，展望未來，仍將取決於買賣雙方對價格的認知。

利率方面，五大銀行新承作房貸利率最低落在全球金融海嘯後、2010年5月的1.616%，隨後央行重啟升息並祭出選擇性信用管制等打擊炒房措施，房貸利率才自谷底爬升。

央行官員表示，目前房市以自住客為主，加上考量稅制因素，投機客幾乎都離開市場，使得房貸利率不會太高；五大銀行5月新承作房貸利率下滑，主因新承作首購族低利的「青年安心成家方案」為110億元，月增逾17億元，占比亦由31.6%上揚至32.1%。

房價部分，據「信義房價指數」顯示，5月台北市、新北市年增率分別下跌2.1%、2.5%，月增率則各小幅上漲1.4%、0.1%。

央行即將於週四召開第二季理監事會議，經過先前陸續解除部分房市管制後，目前僅維持高價住宅（豪宅）房貸最高6成限制，市場預期，本次鬆綁機率依舊偏低，應會續予規範。