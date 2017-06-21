三陽董事改選 黃世惠、張宏嘉家族全退

2017-06-21

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）昨天舉行股東會完成董事改選，三陽創始家族黃世惠和張宏嘉家族全面退出董事會，原副董事長吳清源則被推選為三陽新任董事長。

吳清源成為新董事長

昨日選出的6席董事分別為吳清源、吳麗珠（千景投資）、姜禮禧（千景投資）、黃裕昌（兆耀投資）、張德清（兆耀投資）、田人豪（兆耀投資），並首次設置獨立董事，選出姜震、謝志鴻、施中川3位獨立董事。

根據三陽年報公布的10大股東名單，黃世惠及張宏嘉家族持股已退出10大股東之外，張宏嘉及豐群投資持股比率合計3.51%；黃世惠女兒黃悠美及其投資公司持有三陽的股權僅剩2.03%。

三陽新任董事長吳清源在股東會上特別感謝3個人，感謝三陽創辦人黃繼俊，沒有他就沒有三陽；感謝三陽前前任董事長黃世惠，謝謝他帶領三陽走向國際，把方向抓正確；他同時謝謝前任董事長張宏嘉，協助動盪的三陽穩定下來。

吳清源指出，三陽去年海內外總共賣出50幾萬輛機車，有3分之2、30幾萬輛在海外銷售，目前在全球機車市場市佔率1%，還有99%的努力空間。

佈局歐美、東協市場

他透露，三陽已成立海外營運中心，台灣生產基地將以台灣接單、佈局歐美機車市場為主；越南生產基地以搶進東協機車市場為目標；中國基地則瞄準中南美和中東機車市場。

目前研發團隊已針對各個市場開發全新的車款，預計明年第三季上市，由於新機種在市場鋪貨需要一段時間，預期2019年海外市場的佈局效益會較明顯。

他說，三陽經過體質調整，去年和今年第一季其實已經賺錢，但因去年轉投資的中國廈門金龍聯合汽車遭中國當局罰款、被迫認列逾6億元損失，才又由盈轉虧，「今年當然會賺錢」。

他並強調，三陽60年經驗，有很好的規章跟制度，未來好的規章跟制度只有兩個字─「落實」，工作上並要求「三準」─準時、準值、準量，目標要讓三陽SYM品牌在全球發光發熱。