| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
布魯塞爾中央車站恐攻 1名嫌犯被當場擊斃 基隆深夜惡火 6大人帶2嬰兒嗆傷狂逃命！
 首頁 > 財經

解決反商心態 李文造：公布稅收來源

2017-06-21

〔記者陳永吉／台北報導〕李文造愛台灣素來有名，他昨天表示，台灣反商仇富的問題如果沒有釜底抽薪的解決，經濟困境根本解決不了，台灣就「去了了」！

李文造說，美國新政府計畫要減稅，大家都很歡迎，台灣一講降稅，就被說是圖利財團，但這是過去官商勾結產生的問題，現在導致台灣政府推任何一個有利經濟的措施，都會被罵，如此一來政府根本做不了事，最後台灣就完蛋了。

李文造認為，現在政府應該公布稅收有多少是從受薪階級來、又有多少是從富人階級來，公布數據讓大眾知道，並清楚地告訴大眾產業界對社會的貢獻，畢竟沒有資方哪有勞方，大家應該相互尊重。

李文造話鋒一轉，談到「一例一休」的問題，直罵「民進黨浩呆」，連一個政策都講不清楚，其實政府應該說要修改勞基法，因為勞基法最早是適用於加工出口區的勞工，現在主流的服務業、科技業並不都適用，所以不是要修改成「一例一休」，這種說法是要嫁禍給一例一休。

他還說，其實這次一例一休的爭議，很多勞工才發現，原來勞基法有規定，只是過去資方沒有實施而已，現在是改變過去的缺失，政府應解釋一例一休的精髓只是推動週休二日，但因不得其法，搞得大家一直反對，政府威信全失，這是民進黨政府不會講話的結果。

廣告
  • 長虹董事長李文造（中）。（記者陳永吉攝）

    長虹董事長李文造（中）。（記者陳永吉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 仇富 李文造
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻辣雞丁
呷冰✧黑糖粉粿
焗烤✧奶油杏鮑菇
日式炸雞要炸２次？
轉寄

標題：解決反商心態 李文造：公布稅收來源


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月21日‧星期三‧丁酉年五月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.