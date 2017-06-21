解決反商心態 李文造：公布稅收來源

2017-06-21

〔記者陳永吉／台北報導〕李文造愛台灣素來有名，他昨天表示，台灣反商仇富的問題如果沒有釜底抽薪的解決，經濟困境根本解決不了，台灣就「去了了」！

李文造說，美國新政府計畫要減稅，大家都很歡迎，台灣一講降稅，就被說是圖利財團，但這是過去官商勾結產生的問題，現在導致台灣政府推任何一個有利經濟的措施，都會被罵，如此一來政府根本做不了事，最後台灣就完蛋了。

李文造認為，現在政府應該公布稅收有多少是從受薪階級來、又有多少是從富人階級來，公布數據讓大眾知道，並清楚地告訴大眾產業界對社會的貢獻，畢竟沒有資方哪有勞方，大家應該相互尊重。

李文造話鋒一轉，談到「一例一休」的問題，直罵「民進黨浩呆」，連一個政策都講不清楚，其實政府應該說要修改勞基法，因為勞基法最早是適用於加工出口區的勞工，現在主流的服務業、科技業並不都適用，所以不是要修改成「一例一休」，這種說法是要嫁禍給一例一休。

他還說，其實這次一例一休的爭議，很多勞工才發現，原來勞基法有規定，只是過去資方沒有實施而已，現在是改變過去的缺失，政府應解釋一例一休的精髓只是推動週休二日，但因不得其法，搞得大家一直反對，政府威信全失，這是民進黨政府不會講話的結果。