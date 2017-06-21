| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
布魯塞爾中央車站恐攻 1名嫌犯被當場擊斃 基隆深夜惡火 6大人帶2嬰兒嗆傷狂逃命！
 首頁 > 財經

「大家先別推案、先賣餘屋」李文造認房市可落底

2017-06-21

靠市場不靠政府

〔記者陳永吉／台北報導〕素有「房市鐵嘴」之稱的長虹建設（5534）董事長李文造，昨天向建築同業喊話，「大家先不要推案，先賣餘屋」，如果每年供給量能降至目前的3成，房市就能自然落底，這是靠市場機制，不用期望靠政府政策。

李文造說，希望今年房市能夠落底，估算落底機率約50%，但落底之後還要盤整多久，目前還看不出來，他認為，現在房市主要訴求是剛性需求，因為需要房子的人仍然很多，所以交易量可能會慢慢好轉，預期今年房價應可持平。

應「重質不重量」

他進一步表示，建商現在供給量雖然減少一點，但因為減量可能會導致員工失業，所以最好的解決辦法，就是利用這些人力，把建案的品質提高，也就是「重質不重量」，否則大家都不減量，就算房市落底，餘屋去化也需要很久。

李文造昨天也為公司股價抱屈，他說長虹歷年來已經發出150億元股利，去年現金股利也有6元，是因為掛在營建股，房市市況不好，否則掛在電子股，股價應該會比台積電（2330）高。

李文造說，長虹股價不高，是因為營建類股現在不受投資大眾接受跟認同，否則以長虹目前手上已售卻還未認列的個案金額，就達200億元，將在今、明、後年分別入帳，所以營建業後市可不可期不知道，但長虹2、3年內絕對可期。

廣告
  • 長虹建設董事長李文造（中）。（記者陳永吉攝）

    長虹建設董事長李文造（中）。（記者陳永吉攝）

  • 長虹建設董事長李文造認為，如果供給量降至目前的3成，房市就能自然落底，建議同業不要推案，先賣餘屋。（資料照）

    長虹建設董事長李文造認為，如果供給量降至目前的3成，房市就能自然落底，建議同業不要推案，先賣餘屋。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房市 李文造 長虹
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻辣雞丁
呷冰✧黑糖粉粿
焗烤✧奶油杏鮑菇
日式炸雞要炸２次？
轉寄

標題：「大家先別推案、先賣餘屋」李文造認房市可落底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月21日‧星期三‧丁酉年五月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.