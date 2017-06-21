「大家先別推案、先賣餘屋」李文造認房市可落底

2017-06-21

靠市場不靠政府

〔記者陳永吉／台北報導〕素有「房市鐵嘴」之稱的長虹建設（5534）董事長李文造，昨天向建築同業喊話，「大家先不要推案，先賣餘屋」，如果每年供給量能降至目前的3成，房市就能自然落底，這是靠市場機制，不用期望靠政府政策。

李文造說，希望今年房市能夠落底，估算落底機率約50%，但落底之後還要盤整多久，目前還看不出來，他認為，現在房市主要訴求是剛性需求，因為需要房子的人仍然很多，所以交易量可能會慢慢好轉，預期今年房價應可持平。

應「重質不重量」

他進一步表示，建商現在供給量雖然減少一點，但因為減量可能會導致員工失業，所以最好的解決辦法，就是利用這些人力，把建案的品質提高，也就是「重質不重量」，否則大家都不減量，就算房市落底，餘屋去化也需要很久。

李文造昨天也為公司股價抱屈，他說長虹歷年來已經發出150億元股利，去年現金股利也有6元，是因為掛在營建股，房市市況不好，否則掛在電子股，股價應該會比台積電（2330）高。

李文造說，長虹股價不高，是因為營建類股現在不受投資大眾接受跟認同，否則以長虹目前手上已售卻還未認列的個案金額，就達200億元，將在今、明、後年分別入帳，所以營建業後市可不可期不知道，但長虹2、3年內絕對可期。