裕隆增資東風裕隆18億元

2017-06-20

〔記者楊雅民／台北報導〕力拚自主品牌納智捷汽車（LUXGEN）在中國市場戰力，裕隆（2201）集團決議對中國轉投資的東風裕隆增資人民幣約3.97億元（約新台幣18.25億元），預計2022年以前，開發至少10款全新車型。

東風裕隆實收資本額為人民幣27.5億元，本次計畫增資的人民幣約7.94億元（約新台幣36.5億元），東風與裕隆各增資人民幣3.97億元。

裕隆表示，增資是因應東風裕隆汽車營運需要，改善財務結構，至目前為止，實際赴中國投資總額達新台幣約115億元，去年認列中國投資虧損為新台幣43.19億元。

2022年前至少開發10款新車

東風裕隆產銷的納智捷汽車，去年銷售量為4.05萬台、較前年衰退32.9%；今年1~4月累計銷售量6455輛，較去年同期衰退57.1%，但因組織精簡及成本控制得宜，第一季認列東風裕隆的虧損約7.76億元，和去年同期差不多。

東風裕隆汽車傳出營運體質將大改造，兩岸股東取得「人才市場化」的共識，東風裕隆中方大股東將「撤人不撤資」，裕隆集團則澄清「撤人不撤資」傳言並不正確，但東風裕隆經營團隊未來將由裕隆派任總經理，東風派任財務主管，其他主管全部依東風裕隆未來體制市場化。

雙方股東在完成增資改善財務結構後，將同步推動「510計畫」，運用雙方股東平台資源，在5年內開發10款納智捷品牌新車上市。

2018~2019年將陸續推出4款全新車型，包括SUV、MPV品系，將率先推出一款7人座SUV，搶攻快速成長的多人乘載需求市場。