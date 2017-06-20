中國A股 納MSCI可能性高

2017-06-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕MSCI明晟公司將於歐洲時間6月20日（台灣時間6月21日清晨4點）決定是否將中國A股納入新興市場指數，市場預估被納入的可能性達75%，週一中國股市和香港股市走高。

MSCI在過去3年都拒絕將中國A股納入新興市場指數，主要因為中國境內資本市場的准入問題。中國股市是全球市值第二大，但並未向全球投資人提供自由進出的管道，外國投資人不是必須獲得中國金監機構發放的配額，就是要透過滬港通和深港通機制，才能投資中國境內股市。

過去1年來，中國政府解決了部分問題，例如推出了深港通，投資人可以更容易地進入中國的第二個股票市場，這讓分析師和投資人對於A股納入新興市場指數比前幾年更加樂觀。

新加坡IG集團市場策略師潘婧怡預計，如果MSCI納入A股，A股短期內將上漲；如果被拒，預計投資人的態度將是「沒什麼大不了的」。

美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）的分析師發布報告指出，A股有75%的機率被納入新興市場指數。一旦被納入，將於1年後生效。

中方管控嚴格成投資障礙

但A股納入新興市場指數仍存在一大障礙。希望推出指數股票型基金（ETF）等A股投資產品的全球資產管理公司，首先需要獲得中國股票交易所的批准，如果MSCI再次將A股拒之門外，這是最有可能的原因。

然而，就算中國被納入新興市場指數，所帶來的資金效應也可能有限。高盛估計，A股若被納入新興市場指數，短期內由此帶來的資金流可能達80億美元，這與中國總市值約7兆美元的股市相比，只是滄海一粟。

市場研究公司凱投宏觀（Capital Economics）的數據顯示，外國投資人占中國股市的比重僅2%，廣大的散戶投資人仍是中國股市的主導力量。