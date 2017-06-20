墊高取得成本 處分空間更有彈性

2017-06-20

〔記者徐義平／台北報導〕房市盤整又碰到去年上路的房地合一新稅制，部分持有多戶的高資產族群開始進行名下房產大清點，計畫讓未來出脫可能產生高額稅負的房產，先進行一次轉手，尤其是個人轉給自己擔任大股東的法人企業最多，一來墊高取得成本，二來本土法人不論何時移轉都是用稅率17%，相對具有處分的彈性空間。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，只要是2016年1月1日房地合一稅上路前取得，且持有超過兩年的不動產，處分時仍適用土地課土地增值稅、建物課財產交易所得稅的舊制，即使是豪宅採核實課稅，實際課徵的稅基小，節稅效果佳，也帶動2015年底實價登錄實施前的大量交易潮。

法人雖低稅 其他成本高

而後續由個人轉手為法人持有，主要也是因為房地合一稅的本土法人稅率不管持有時間多長，稅率全為17%，短期處分的成本較低、處分時機較有彈性。

然而，屋主延遲到現在才過戶，有些是為了撐過持有兩年才能免房地合一稅，有些則是土地增值稅想用自用住宅用地優惠稅率，須出售前持有該土地六年以上且前一年無出租、營業。但必須提醒的是，法人處分雖適用低稅，但無論是貸款條件或房屋稅、地價稅等成本會較高，須同時考量。

優美地產企研室召集人葉立敏表示，節稅考量的換手交易，以法人名義置產除了未來隨時轉賣都適用17%的相對低稅率，保有資產控管的靈活度以外，原持有自然人僅需負擔舊制的土增稅，以及個人售屋所增加的財交稅，更有利的還可以同步為自己的公司資產締造新行情，高價揭露可認列更多虧損，未來轉賣若價差不大、表面獲利不多，僅課獲利的17%，都是節稅策略。