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醜聞頻傳 東芝社長被點名不適任

2017-06-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國股東代理顧問公司Glass Lewis痛批東芝董事會公司治理不佳，導致醜聞一再發生，建議投資人在本月稍後舉行的股東大會上，對所有的現任董事投下不信任票。

無法洞察危機

Glass Lewis在長達25頁的報告中，揭露東芝多年來的帳務問題，在財務報表上屢屢與會計師起衝突，差勁的內部控管和管理失當，使投資人面臨東芝股票被東京交易所下市的風險。東芝在2015年坦承，已虛報獲利7年，遭日本金監單位處以巨額罰款，今年該公司又透露，必須減記美國核能子公司西屋電氣逾60億美元資產。如今東芝急著出售資產，包括價值不菲的記憶晶片事業，以彌補西屋電氣的虧損，避免公司遭到下市。

目前東芝記憶晶片事業的主要競標者包括美國通訊晶片大廠博通（Broadcom）、以及私募股權基金貝恩資本（Bain Capital）和日本產業革新機構（INCJ）為首的投資財團。東芝預計在本月稍後就會選出得標者。

Glass Lewis分析師Shigemichi Yoshizu表示：「東芝和子公司一再被揭露有做假帳的行為，已讓外界對該公司的內部控管效能、內部財報的申報流程、以及避免類似問題再度發生的稽核制度，產生高度的質疑。」

Glass Lewis在報告中解釋為何建議股東對東芝所有董事投下不信任票，包括在醜聞爆發期間任職理監事的6名高層。報告並點名東芝現任社長綱川智（Satoshi Tsunakawa） ，認為他無法洞察股東的擔憂。

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  • 《日刊工業新聞》週一報導，傳出東芝半導體出售案，選定以出售給「美日韓聯盟」為軸心，進入最後調整階段。（路透檔案照）

    《日刊工業新聞》週一報導，傳出東芝半導體出售案，選定以出售給「美日韓聯盟」為軸心，進入最後調整階段。（路透檔案照）

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相關關鍵字： 東芝半導體 東芝社長 美國股東代理顧問公司 醜聞
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