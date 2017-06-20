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生華科、亞獅康 新藥股掛牌有潛規則？

2017-06-20

〔記者陳永吉、陳柔蓁／台北報導〕近期新藥股生華科（6492）、亞獅康─KY（6497）一掛牌就暴跌，套牢中籤戶引起市場熱議，有人質疑兩家公司的新藥明明離上市還很遙遠，為何可以IPO（初次上市）？甚至質疑是不是只要有授權成功、或股票集保鎖住到公司賺錢，就能保證可以掛牌這種「潛規則」存在？對此，證交所及櫃買高層主管均予以否認。

證交所、櫃買否認

去年2月浩鼎（4174）案發生後，第1家生技新藥股以科技事業送件IPO的是順藥（6535），當時4月送件上櫃的順藥，6月初宣布與中國海科集團旗下的上海新探創業投資，簽訂該公司研發的長效止痛新藥授權合約，後來6月底就獲准上櫃。

成功授權成關鍵

時隔半年，來自海外的亞獅康─KY在9月底送件、10月底生華科送件，兩家公司在送件前，產品都成功授權，即使生華科新藥還很早期，而且授權的公司是一家知名度並不高的美國生技公司，卻能夠成功掛牌，讓很多等著送件申請IPO的新藥公司嘖嘖稱奇。

還有一家做生物相似藥公司泰福─KY（6541），上個月也通過上市審查，但是通過的條件之一是要求公司的董事、持股超過已發行股份總額5%的股東、總經理及研發主管其提交集保的股票，必須等到公司賺錢才能領回一半，幾乎把接下來要排隊申請上市的生技公司嚇得半死，認為這是證交所讓沒賺錢的生技公司上市的「潛規則」。

生技界跟風 議論紛紛

因此生技界今年初就流傳，拿到工業局核發的科技事業還不夠、藥品已經完成3期臨床試驗也不夠，想要掛牌就要把藥品授權出去，所以現在申請上櫃的健永（6453）去年植物新藥成功授權到柬埔寨，還在興櫃的新藥公司共信─KY（6617）則成功授權至紐澳的廠商。

櫃買主管表示，對於申請IPO公司櫃買有詳細的規定，但因新藥公司還處於研發階段無法獲利，因此開一個方便之門─只要申請取得「經濟部工業局高科技事業」核准函證明其公司有獲利潛力，公司也提出具體研發計畫、進度、後續行銷規劃，同時搭配產業專家檢視財務狀況是否能夠支撐這些作為，就有機會成功掛牌。

事實上，浩鼎案發生後，金管會在去年5月就曾公告，加強對科技事業（含生技）的監理措施，包括公司之淨值不得低於股本2/3、強制集保期間由目前的1年延長至2年等，導致許多生技公司原本預計掛牌的時程紛紛遞延，想要成功掛牌，難度已經大幅提高。

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  • 生華科、亞獅康兩家新藥公司，本季上櫃，股價慘遭滑鐵盧，且因兩家公司新藥雖在初期階段，卻已完成授權，被外傳新藥上櫃有潛規則，但卻遭主管機關強烈否認。圖為生華科董事長胡定吾。（記者陳永吉攝）

    生華科、亞獅康兩家新藥公司，本季上櫃，股價慘遭滑鐵盧，且因兩家公司新藥雖在初期階段，卻已完成授權，被外傳新藥上櫃有潛規則，但卻遭主管機關強烈否認。圖為生華科董事長胡定吾。（記者陳永吉攝）

  • 近期新藥IPO公司授權對象

    近期新藥IPO公司授權對象

  • 生華科、亞獅康兩家新藥公司，本季上櫃，股價慘遭滑鐵盧，且因兩家公司新藥雖在初期階段，卻已完成授權，被外傳新藥上櫃有潛規則，但卻遭主管機關強烈否認。圖為亞獅康創辦人暨執行長Carl Firth。（記者陳永吉攝）

    生華科、亞獅康兩家新藥公司，本季上櫃，股價慘遭滑鐵盧，且因兩家公司新藥雖在初期階段，卻已完成授權，被外傳新藥上櫃有潛規則，但卻遭主管機關強烈否認。圖為亞獅康創辦人暨執行長Carl Firth。（記者陳永吉攝）

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