聚陽：Q3營收獲利將成長

2017-06-20

〔記者陳柔蓁／台北報導〕成衣大廠聚陽今年前5個月獲利5.23億元、年減近5成，小股東在昨日股東會現場關心公司營運與獲利方針，董事長周理平指出，今年客戶營運明顯回溫，第三季營收與獲利就會看見正成長；因應營收成長，將增員5%。

聚陽的美國客戶對營收貢獻約8成，周理平說，客戶庫存回到正常水位，採購步調回穩。對於中國與韓國成衣業來勢洶洶，周理平分析，韓國是搶量鞏固客戶，連賠錢的單也做，中國是上下游整合要拚規模經濟，未來聚陽在客戶、產品、價值三方面做調整，會謹慎接單不做賠錢生意，每年並以增加5個新客戶為目標。

在對外投資規劃上，印尼與南北越在擴產，在不同產區雖有不同安排，但總體保持每月四至五條線淨增加，現在已在規畫明年產能，對接單量有信心。至於美國退出TPP，周理平說，這反而讓越南熱降溫，越南有工資漲價、工人技術未純熟等缺點，但該區域已形成產業群聚，因此越南仍是對紡織業較有利區域。

周理平分析，在美國當地設廠的好處是離市場近，客戶會因為自身的周轉存貨少，而提高下單意願，但是美國基本工資昂貴，再多優惠都無法填補此成本，目前評估赴中美洲、非洲投資的可能，聚陽在1999年有遠赴薩爾瓦多投資的經驗，之後因配額取消，2005年結束該地工廠營運，非洲部分則是衣索比亞、馬達加斯加、肯亞等東部區域。

周理平對於聚陽曾被評比為待遇前10%企業相當自豪，位於台北的全球營運總部有600名員工，今年因應營運增溫，預計招募5%的人力，需要財會、業務、研發方面人才。