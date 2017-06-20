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電視面板報價緩跌 第三季獲利仍可觀

2017-06-20

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管電視面板報價已經開始鬆動，但高階、大尺寸需求仍然不錯，WitsView研究部主管邱宇彬指出，預期電視面板進入第三季仍將維持緩跌局面，而這將對面板廠維持獲利有相當助益，法人預估面板廠第二季獲利仍有百億元水準，進入第三季旺季只要面板價格沒有崩跌，面板廠獲利仍相當可觀。

邱宇彬說，目前面板報價有點「僵持不下」，主要是不管買方或賣方，都對第三季旺季有所期待，只要買方仍有需求，買氣能維持，面板價格要大跌的機會就不大，基本上第三季電視面板可望維持一個緩跌局面，要注意的是第四季。

邱宇彬認為，品牌廠上半年採購還算保守，因此，即使電視面板價格處在高檔，因應下半年銷售計劃，品牌廠採購仍不敢輕忽，不過也因為電視價格高，品牌廠促銷籌碼少，屆時若終端市場銷售不如預期，第四季之後的調節力道就會比較強勁。

彭双浪續看好旺季

友達（2409）董事長彭双浪則持續看好旺季表現，彭双浪說，目前庫存較多的以中尺寸電視面板為主，但大尺寸以及高階市場仍持續看好，雖然外界認為中國今年五一表現不佳，事實上，五一在假期縮短後，已經不具代表性，以今年1-5月中國市場銷售情況來看，數量有掉，營業額卻是成長，顯示市場對於高階、大尺寸產品接受度高，這對友達是相當有利的。

友達與群創（3481）今年首季分別大賺94.79億元、118.58億元，第二季除了手機面板價格跌幅較大外，電視面板價格仍處在高檔，IT面板因返校需求來臨，表現不差，法人也預估，面板廠第二季獲利仍可有百億元水準，上半年面板廠獲利都會相當不錯，甚至若電視面板維持緩跌局面，第三季也會有不錯的獲利。

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  • 電視面板報價將維持緩跌到第三季。（資料照）

    電視面板報價將維持緩跌到第三季。（資料照）

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