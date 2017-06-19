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保險業罰單最多 銀行業罰金最重

2017-06-19

〔記者王孟倫／台北報導〕今年上半年金管會祭出的裁罰中，件數最多的是保險業，但罰鍰金額最高為銀行業！光是遠東銀、永豐金與安泰銀三家，就各挨罰千萬元；另如「不當銷售TRF案件」，銀行局就開出七張，佔了一半！

根據統計，銀行局今年來對銀行業共開出十三張罰單，金額達五八八○萬元，加上保險局處分四家銀行五十萬元，兩者合計為五九三○萬元；銀行業罰單佔今年以來整體罰鍰比重達六十八％。

雖然整體保險業被開出紅單有三十二張，遠超過整體銀行業的十七張；但從金額來看，保險業罰鍰僅二七五六萬元，還不到銀行業的一半。

金管會官員說明，銀行業與保險業的業務性質不同、違紀態樣也不一樣，尤其金控或銀行若有缺失，情節通常較為嚴重，因此開罰金額較高。

遠東銀、永豐金、安泰銀各罰千萬

從個案來看，遠東銀在今年一月初，因「辦理新台幣可轉債資產交換業務及投資有價證券」，違反銀行法之規定，被罰一千萬元，並遭限制業務處分；永豐金控也因海外租賃孫公司涉及超貸，遭金管會以未落實內稽內控等缺失為由，在今年四月處分一千萬元罰鍰。

銀行局今年以來的裁罰案件，仍以「國銀不當銷售TRF」為最大宗，迄今共祭出TRF七張罰單，對象包括安泰銀、大眾、元大、玉山、日盛、國泰世華及新光銀等，共開罰二千八百萬元，其中安泰銀一家就被罰了一千萬元。

至於保險業被開罰，以「壽險公司」缺失情況最多，總計十三件，「產險公司」則以十件居次。

根據金管會資料，壽險業被開罰的違規態樣主要包括：未依保單條款約定內容正確核算保險給付、未依保險法規定進行相關投資等。

壽險業今年以來遭罰金額最高的是全球人壽，因為其未依規定辦理投資業務，包括買入利害關係人股票等，今年元月初被裁罰二四○萬元。

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  • 金管會三局對各金融機構開罰件數與金額

    金管會三局對各金融機構開罰件數與金額

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相關關鍵字： TRF 內控 壽險 產險 超貸
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