〈台股青紅燈〉捧中貶台的經濟謬論說

2017-06-19

國內一直有種「捧中貶台」論點存在，其主軸不外乎「中國經濟好棒棒、台灣鬼島沒得救」，若不願與對岸強化連結，就是鎖國心態、夜郎自大，台灣經濟將沒有活路，然後，跟著百業蕭條，民不聊生之類。

首先，「台灣對中國真的有鎖國嗎？」由我國企業累積投資中國佔GDP比重來看，台灣是世界各國最高、本國金控集團的海外放款，最多國家同樣也是中國。

換言之，台灣經濟對外已經高度依賴中國，竟還能被說成鎖國，實際上，應該說是「鎖在中國」比較貼切吧！

其次，近年來，中國崛起這是事實，沒有人會懷疑，問題是中國人口是台灣60倍，GDP是台灣21倍，人口與經濟結構如此懸殊，經濟制度截然不同，硬要拿來比較，意義到底在哪？

「中國好先進喔、到處可用手機或網路第三方支付，台灣真是落後。」這是「捧中貶台」人士最常見的說法之一，但殊不知，中國金融發展較晚，更沒有像台灣的「聯徵中心」，所以，只能跳過信用卡階段，直接朝必須先儲值的第三方支付或手機支付發展，試問，這與先進與否，有何關係？

再者，若與中國加強結合真的有助於台灣經濟？試問，馬政府執政8年，兩岸經貿如此緊密發展，為何馬任內的GDP平均成長率只有2.81%，低於扁政府的4.86%？

對於中國經濟快速發展，國人當然都看在眼裡，台灣在經濟道路上，也確實出現問題、值得省思；但是，這種一邊吹捧中國經濟有多好，另一邊又把台灣講成一文不值，不僅其心可議，論點也禁不起檢驗。

（王孟倫）