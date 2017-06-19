紅二代光環罩不住 中國金融風險升高

2017-06-19

編譯楊芙宜／特譯

今年秋季攸關中國領導層權力組成變化的中共19大（第19次全國代表大會）召開前，6月中旬中國具有「紅二代」光環的知名安邦保險集團董事長吳小暉傳出涉及賄賂等經濟犯罪，遭到特別調查小組逮捕及拘留。中國政府已採取限制銀行業曝險措施，通知6家大型國內銀行停止與安邦保險的業務往來，凸顯出北京對中國金融體系恐遭波及的擔憂。

吳小暉是中國前領導人鄧小平外孫女婿，妻子是前中國領導人鄧小平的外孫女鄧卓芮，吳本人也與中國政界「紅二代」的關係緊密，不過從4月底以來已二度傳出「被帶走」協助調查的消息。這次在中媒《財經》雜誌報導吳小暉遭有關單位帶走後，安邦保險集團隨即證實，該集團董事長兼總經理吳小暉因為「個人因素不能履職」，已授權集團高層代為履行職務。

安邦變化 威脅19大前維穩

帶有權貴光環、總部位於北京的安邦保險集團發生此一戲劇性變化，意味著中國金融體系風險升高，已威脅到中共19大前經濟和金融環境強調的維穩。英國《金融時報》分析，這一發展反映兩條劇情軸線達到高潮：其一，中國當局對一些金融公司的調查成熟，監管機構擔心這些業者正利用危險的高槓桿來協助業務擴張；其二，北京為了遏止資本外逃，去年底以來更嚴格審查中資的海外併購。

吳小暉案 棒打紅二代指標

吳小暉「被帶走」和羈押，成為中國領導人習近平在中共19大前大力棒打「紅二代」金融界老虎的標誌，也是習近平反腐敗鬥爭扳倒最令人矚目的中國商人。安邦是近年來最具收購意識的中國公司之一，以海外大規模併購交易著稱，包括2014年以19.5億美元收購紐約地標華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria）、2016年以65億美元收購美國飯店品牌「策略飯店與休閒（Strategic Hotels & Resorts）」在內，據Dealogic彙編數據顯示，2014年10月以來，安邦集團的10幾筆併購交易總額達170億美元。

中國反腐敗調查人員今年開始將注意力轉向高槓桿的金融保險業，如安邦和另一家保險公司寶能（Baoneng），由於兩公司都出售高風險的投資產品，藉此為其收購交易提供資金。知情人士表示，「這些都不是真正的保險公司，是偽裝成保險公司的投資公司」。

《華爾街日報》引述消息指出，把一家省級汽車保險商安邦發展成國際收購鉅子的吳小暉是被反腐調查人員和專門調查經濟犯罪的警方所組成的聯合小組拘捕，調查重點在吳小暉是否透過安邦涉嫌賄賂等的經濟犯罪。

公司和監管文件及分析數據顯示，安邦總資產接近3000億美元，占中國保險業約12%；不過，安邦公司結構複雜，沒有關鍵的業務部門上市。中國銀行業人士表示，6家大型中資銀行開始對安邦採取限制曝險的初步措施，指示銀行分支機構減少或停止銷售安邦金融投資產品。

彭博引述消息報導，中國政府部門下令要求這些大型銀行業者採取防禦性措施，由於銀行是安邦出售投資產品獲取收入的主要管道，包括不久前還在出售的「萬能（壽）險」在內；萬能險產品的結構如同短期定存，需要持續展期，且從銀行和網路平台銷售取得收入，而非經由保險業務員或代理人。

減少銀行銷售管道會對安邦造成多大衝擊，目前仍不明朗，這也表明中國金融監管機構正對理財投資類產品強化監管規範。除了中國平安保險被國際「金融穩定委員會（Financial Stability Board）」認定是具有全球系統重要性的金融公司之外，在北京的中央財經大學研究建議，還應強化對含安邦集團在內其他9家中國保險公司的監控，因為這些公司對中國本身的金融體系具有系統重要性。

萬能險存款高達5.3兆

中國很多保險公司增加對高風險資產的投資，大舉買入上市公司的股票，去年年底開始受到北京監管部門密切關注。中國保險監督管理委員會數據顯示，迄2016年底，中國保險公司持有的「萬能險」相關存款合計約1750億美元（約5兆3375億台幣），是兩年前的3倍多。