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＜品牌故事＞也算南向政策 台南購地設新廠

2017-06-19

記者李靚慧／專題報導

在市場上一片「南向」的熱潮中，聲寶董事長陳盛沺，也曾不能免俗的被外界詢問，是否有南進的規劃，快人快語的陳盛沺，回應「當然有」。不過，陳盛沺的「南進」，卻是前進「台灣台南」，聲寶已在台南安南工業區購地設立新廠，希望能平衡產品設計的南北差異。

砸4億台南購地 2年完工投產

聲寶的新廠位於台南安南工業區內，董事會通過以4億元的價格，購入8000坪土地，興建新的家電生產線，新產線有別於傳統廠房，以生產冰箱、洗衣機等白色家電、精緻家電及空氣清淨機等健康小家電為主，採取「彈性生產」的策略，以「少量多樣、客製化」為訴求，新廠預計2年內完工投產，希望做為深耕南部市場的據點，並與北部舊廠彈性分工，達到互補的目的。

陳盛沺指出，面對市場的競爭，家電業者為了生存，必須改變思維，如果「無法跟別人打大戰爭，只能顯現自己的特徵，打小戰爭」。

聲寶已正式啟動三年改革計畫，希望鎖定不同客群，提供符合其需求的產品，也積極引進與「空氣、水、健康」等相關健康家電。

此外，有感於智慧家電推動不易，並考量台灣步入高齡化社會的需求，聲寶索性自建住宅，包括在林口興建60戶的「聲寶屋智慧宅」，以及規劃於土城廠推出銀髮住宅，其中包含一棟「只租不賣」的老人住宅，這些自建住宅，都將全數配備智慧家電、安全監控等機制，希望成為國內銀髮住宅、智慧住宅的「典範」。

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  • 八十年聲寶集團，從代理商成為本土家電大廠。（記者李靚慧翻攝）

    八十年聲寶集團，從代理商成為本土家電大廠。（記者李靚慧翻攝）

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