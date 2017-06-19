＜品牌故事＞陳盛沺︰身經百戰 卻做倒一堆公司

2017-06-19

記者李靚慧／專題報導

已有80年歷史的聲寶，現任董事長陳盛沺年輕時就跟在聲寶創辦人陳茂榜身邊學習，見證聲寶在七十年代營收高達80億元、名列台灣前十大企業的輝煌年代，但接班後卻因多角化投資失利引發虧損，已年近70的陳盛沺，在市場上毀譽參半。

多角化投資失利 市場毀譽參半

陳盛沺5年前回任聲寶董事長，對於過去的失敗似乎看得很開，自嘲雖然身經百戰，卻「做倒了一堆公司」。

陳盛沺回憶，聲寶在過去80年來，發生多次經營危機，第一次是1974年的石油危機，約為期2年，那時台灣的出口停滯，塑膠原料短缺、價格大漲，由於聲寶的外銷已達一定規模，因此受到極大影響。

不過，聲寶後來靠著生產線「減量經營」、完全刪除廣告費、交際費，主管減薪、沒工作的員工進行教育訓練，才慢慢度過危機。

不過，更大的危機發生在聲寶開始逐步向外擴張之後。陳盛沺說，聲寶在1980年代遭美國RCA控告傾銷，但那時的營業額不過1億多美元，陳盛沺不服氣，索性決定到美國設廠。

現在回想往事，陳盛沺感慨說，「也是不自量力」、「沒想到美國人這麼難管」，他說，那時他自信滿滿，沒想到沒這麼容易，再加上日、韓加入競爭，導致聲寶在美國的公司持續虧損，每年虧損達1、2百萬美元，3年後才忍痛把美國聲寶結束，退出美國市場。

陳盛沺回憶，退出美國市場後，那時的聲寶還擁有充足的資源，決定轉型製造顯示器（Monitor），那時Monitor還算是高科技產業，也曾與美國戴爾等大廠接觸，甚至也有機會可以製造筆記型電腦，不過，卻因主事者的個人因素，失掉了兩大商機，即使後來再回頭投資電腦產業，卻已喪失進入電腦產業的先機。

養球隊賣汽車 還不如專注品牌

陳盛沺感慨，他以做出口起家，希望能讓聲寶跨足高科技產業，因此後來聲寶旗下曾經有新寶科技、志合電腦，還投資了棒球隊、新寶證券，也做過汽車，最後每家都被他「做到倒」。

已近70歲的陳盛沺，經歷過去的起落，現在他的想法似乎務實許多。他認為，聲寶應該做開放型的廠商，而不像營建業，只有營建是本業。由於傳統製造業已失去競爭力，他認為，只能重新調整公司的方向，以「品牌」為主，將產品種類的豐富性提升，產品未必100%自製，但要提升設計、品管能力，布建完整的通路，了解消費者需求，成為一個服務型的廠商，而不是過去的製造型廠商。

陳盛沺說，自己已經70歲、時間快到了，現在只能將公司的各種資源，包括土地資源、客戶資源整合擴大，做最大的利用。