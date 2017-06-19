＜品牌故事＞國人實質所得降 營運最大隱憂

2017-06-19

記者李靚慧／專題報導

聲寶2016年獲利創新高，EPS達1.65元，每股配發現金股利1.4元，獲利及配息均創下近10年新高紀錄，在眾家電業者中，表現得一枝獨秀。

一例一休攪局 購買力急凍

不過，家電業算是「看天吃飯」的行業，冷氣、除濕機、烘被機等產品的銷售量不但受氣候影響甚鉅，近年來國人實質所得下滑，今年更因「一例一休」實施，消費者購買力急凍，成為今年營運表現的隱憂。

成立已80年的聲寶，也曾經歷過營收、獲利年年倍增的風光年代，早在1987年就已營收破百億，轉投資甚至擴及球隊、汽車等領域，但之後也因投資失利，讓聲寶面臨嚴重虧損，一度陷入營運危機。

聲寶在前董事長陳盛泉的努力下轉虧為盈，現任董事長陳盛沺2011年重新回鍋出任董事長至今，獲利已年年成長，去年無論是獲利及股利，均創下近10年新高。

聲寶2016年合併營收100.82億元，合併營業利益2.861億元，因為當年出售持有凱碩（8059）及瑞智東莞廠股份，同時認列瑞智（4532）獲利，業外收益達5.7億元，稅後盈餘7.89億元，每股稅後盈餘1.65元。

聲寶營銷本部總經理陳世昌指出，聲寶在過去的虧損年代，連續10幾年沒有加薪、也沒有獎金，員工士氣低落，直到5年前恢復獲利後，開始連續4年加薪，大幅提振員工士氣。

曾陷虧損泥淖 10年沒加薪

不過，2017年能否有此獲利能力，卻存在隱憂。今年以來，各家電大廠、家電通路的營收均大幅下滑，原本元月有春節加持，照理說，業績可以表現不差，結果卻較去年衰退。聲寶分析，主要原因除了今年沒有推出去年的節能家電補助方案，買氣大幅萎縮，再加上今年起一例一休實施，不少消費者擔憂所得減少，消費力急凍。此外，實質薪資下滑，影響家電換購意願，再加上台灣不動產市場萎縮，新建案減少，新購家電市場規模也銳減， 在在衝擊家電業營收。

以聲寶為例，今年前5月的業績表現，以1、2月份衰退最為嚴重，其中2月營收較去年同期銳減36%、即使到了準備出售夏季冷氣的5月份，營收仍較去年同期大減21.38%，導致聲寶董事長陳盛沺在股東會中喊出「業績不衰退、獲利率提升」的目標，將積極開發附加價值高的產品，力拚下半年業績可以彌補上半年失掉的部分。

其他如大同3C、三洋電、燦坤、全國電等相關業者今年表現也都不理想。家電業者直言，原本寄望5月份天氣開始變熱，冷氣買氣可提前升溫，沒想到又出現大豪雨，立即澆熄買氣，讓業者為之扼腕。

聲寶表示，由於前5月業績表現不佳，目前只能寄望下半年，看看老天能否幫忙，儘早帶動冷氣的買氣，但由於內需景氣實在不佳，家電業普遍對今年的業績表現感到悲觀。