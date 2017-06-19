＜品牌故事＞80歲「聲」寶 靠賣聲音起家

2017-06-19

記者李靚慧／專題報導

創立於1936年的聲寶公司，成立之初只是一家專賣收音機與唱片的電器行，但在1964年，以一台「轟天雷」電視機打響名號。今日聲寶已成為聞名全台的老牌家電製造商，產品不但涵蓋電視、冰箱、洗衣機、除濕機及智能家居，更已成為涵蓋家電、高科技與休閒服務三大領域的集團。

最不聽話代理商 拚自有品牌

聲寶董事長陳盛沺回憶，聲寶的起源，要從二次世界大戰以前說起，1936年成立的東正堂，算是聲寶的前身，但只是一家無線電器行，由於當年台灣沒有產製家電的能力，陳盛沺的父親陳茂榜開始代理日本SHARP、SONY與TOSHIBA的產品，後來與SHARP共同決定以「聲寶」為中文名，僅限台灣使用，許多華人市場則使用「SHARP聲寶」。

為什麼叫「聲寶」？陳盛沺解釋，早年在製作電視機前，電器行最重要的產品是Radio（收音機） 、是賣聲音的，聲音是那個年代最重要的部分，因而以此命名。

陳盛沺回憶，他父親代理日本SHARP業績雖不差，但認為台灣不能永遠當代理商，也總有「失去代理權」的危機意識，因此，決定把SHARP聲寶改名為SAMPO，深耕SAMPO聲寶，成為自有品牌。

也設立「技術部」，開始代工業務，甚至進一步拓展外銷，成為所有代理商中，「最不聽話的」一個。

聲寶營銷本部總經理陳世昌回憶，當年台灣沒有任何產製家電的技術，台灣家電業者為了學技術，「從無到有」的過程非常辛苦，所幸當年台灣政府訂定進口替代政策，要求日本廠商要出口至台灣銷售，必須在台灣進行投資，台灣才有學習技術的機會。

高階主管留日派 技術無到有

陳盛沺回憶，當時台灣要引進日本的機種，每銷售一台，均須支付一定金額的權利金，但相對的，台灣則可派重要幹部至日本SHARP學習，因此，目前聲寶的重要幹部，包括總經理陳連春在內，都曾在1970年代前後「赴日留學」。

根據聲寶公司的資料，聲寶在1962年成立東興電器開始生產黑白電視機，在那個黑白電視的時代，聲寶以一台「轟天雷」電視機打響名號，50多年之後的今天，聲寶即使已推出「4K黃金曲面電視」，但仍以國人熟悉的「轟天雷」命名。

不過，當年聲寶最受稱道的產品，卻是1973年引進日本夏普的彩色電視機「拿破崙」，根據文獻紀載，當時的市場原以腳架型電視為主，聲寶卻引進落地型電視，當年該款電視的「海灣別墅景觀窗戶」造型，滿足了消費者的炫耀心理，因此造成市場轟動與熱銷，落地型也逐漸取代腳架型，成為之後台灣電視機設計的主流。

聲寶的家電，除了「轟天雷」、「拿破崙」電視外，在1970年之後，也推出「愛情洗衣機」，「北歐冷氣機」及微波爐「天廚」等產品。至今聲寶微波爐仍以「天廚」命名，維持穩定的市佔率。