〈熱門族群〉供不應求 矽晶圓廠下半年很旺

2017-06-19

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著傳統旺季將到，台積電（2330）、聯電（2330）等晶圓代工廠產能利用率提高，加上中國熱絡投資建晶圓廠，帶動下半年矽晶圓持續供不應求，報價持續上揚，預期有助環球晶（ 6488）、台勝科（3532）、崇越（5434）等供應商，獲利逐季成長可期。

環球晶5月合併營收36.7億元，月增7.7%、年增達177.8%，今年1-5月累計合併營收176.58億元，較去年同期增加184.31%；環球晶營收顯著成長，一方面來自併購SunEdison效益顯現，加上矽晶圓價格續漲所帶動。

環球晶今年正式購併SunEdison，一舉從第6大躍為全球第3大矽晶圓供應商，月產能涵蓋12吋、8吋、6吋及以下；該公司指出，隨著旺季來到，今年的產能全被客戶預訂，且無法滿足客戶的訂單需求，預估第3季價格將續上漲，不同產品別的漲幅不一。

環球晶今年第1季歸屬母公司業主淨利3.49億元，每股稅後盈餘達0.95元，較去年第4季虧損與去年同期的0.78元為佳，公司預期致力降低成本與節省費用，加上下半年旺季與價格續漲的動能，有助今年營收與獲利逐季成長可期。

崇越受惠光阻液、矽晶圓等先進製程材料的旺季需求熱絡與價格上漲，加上中國環保與食安意識抬頭，帶動環保工程、廢水處理系統等民生消費事業營收增長，預期第3季營收與獲利可望挑戰歷史新高。

台勝科今年營運也明顯較去年好轉，預期下半年傳統旺季與漲價效應，將使台勝科今年營運有機會逐季成長。

看好中國半導體市場成長性，環球晶與日本上市精密設備公司Ferrotec協議合作，由環球晶提供技術支援，協助Ferrotec在中國生產8吋半導體矽晶圓，雙方在上海合資成立葛羅禾半導體科技公司，全權負責銷售Ferrotec製造的8吋半導體晶圓，環球晶預估此項合作案，將對公司在8吋市佔率及整體營運有相當正面的幫助。崇越今年也將增加南京與合肥營運據點，就近服務客戶。