〈熱門族群〉紡織廠蓄積自主研發能量 布局智慧衣

2017-06-19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕前年起遭受美國經濟不景氣衝擊，終端服飾零售表現步入嚴冬，台灣紡織供應商營運表現受累，各成衣大廠順勢組織調整，在研發投入資源，想利用產品研發在定價上獲得更多主動性，初步成果為智慧衣，聚陽（1477）、宏遠（1460）、南緯（1467）、遠東新（1402）等，表現出創新能量。

MarketsandMarkets、IDTechEX等研調機構認為，智慧衣是紡織產業未來10年最重要的戰場之一，成長性高達22倍， Nike、Adidas、Under Armour、蘋果、Google、英特爾等運動與科技品牌都躍躍欲試，台灣為世界高值化紡品重鎮，紡織品與電子結合協助人類減低不便或增加身體表現，過更舒適的生活，智慧型紡織品跨界展演，甚至進軍今年台北國際電腦展，而輕薄多訊息感測智慧衣的藍芽與IC熔入織物的熔縫電子技術獨步全球，連歐盟都派員來台取經。

聚陽以既有機能性的布料以及特殊的版型設計強項為基礎，每年持續投入超過3000萬研發穿戴式智慧服飾，目前的感測產品以銀纖維、石墨稀傳導，至少耐50次水洗，產品以醫用規格為發展方向，實際應用以「運動健身／資訊娛樂」、「養生照護／健康管理」為主；去年底已經量產千件出貨歐洲品牌客戶。

宏遠與南緯推出自有品牌智慧衣在國內試水溫。潤泰全（2915）CorpoX針對長照需求，可連續24小時舒適穿著，偵測心跳、呼吸、體溫、動作狀態，避免跌倒意外，數據並回傳給書田醫院。

業內估算，智慧衣損益兩平需時2-5年，參與廠商最主要是展現出自身的創新與快速應變能力，同時籌備自有品牌。法人認為智慧衣產業中，聚陽與宏遠股價表現可期，以技術面分析，聚陽股價呈現箱型整理，若短期內沒有跌破支撐132元且成交量放大，會再有一波漲勢；宏遠低點不破15.7元有機會反彈，若反彈連續3天，搭配成交量放大，就是W底築底完成，股價有機會再上攻。