〈熱門族群〉景氣看不懂 營建股擴大固定收益投資

2017-06-19

〔記者陳永吉／台北報導〕營建公司今年股東會陸續召開，各公司老闆對房市景氣看法多數顯得審慎樂觀，因為「經營公司沒有悲觀的權利」，不過一般都認為第2季房市交易量有增加，下半年會比上半年好。

力麒（5512）董事長郭淑珍表示，目前台北市需求仍大於供給，去年度觀望等時機的人，看到稅制已定，慢慢開始看屋想撿便宜，預期今年房市將以首購及換屋的自用型買盤與成屋銷售為主，下半年會比上半年樂觀。

冠德建設（2520）董事長馬玉山表示，第2季看起來房市是持平的，但整理之後會往上還是往下走，現在還看不清楚，好的現象是量能有增溫，沒有惡化，畢竟市場打底3年了，明年市況應該會比今年好。

在土地開發本業之外，營建業目前也持續開發固定收益的項目，力麒除了轉投資山林水（8473）負責污水處理事業外，飯店事業今年位於宜蘭員山的力麗威斯汀飯店BOT案，6月開始試營運，9月下旬開幕，力麒直間接持有75%，將可擴大力麒在飯店的布局，而在日月潭、花蓮、高雄、墾丁等地，力麒也有布局飯店事業，創造穩定收益。

另外，山林水除了既有的綠山林、東山林專門負責楠梓及羅東的污水處理外，今年上半年也新增取得「桃園龜山水資中心」、「屏東污水處理廠」2項代營運操作案，以及「嘉義市水資源回收中心第1期統包工程」標案，下半年還有台南永康的再生水處理廠可以投標，目前承攬的在建工程專案契約總金額約達30億元，加上擁有12項執行中的代操作營運專案，今年業績可望穩定成長。

冠德則是旗下擁有環球購物中心，在台灣有7個據點、中國1個，其中中國的天津據點，已經正式開幕，目前招商比例約一半，將走利基市場。

台灣7個據點以板橋店表現最佳，公司內部認為台灣經濟持續成長，服務業也會越來越好，看好今年環球購物中心的表現。