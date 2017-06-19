〈熱門族群〉鋼鐵業進入旺季 板鋼回穩、條鋼漲

2017-06-19

〔記者羅倩宜／台北報導〕鋼鐵業即將進入下半年旺季，板鋼價格有望在8月份反轉向上；條鋼則已連2週調漲鋼筋價格，主要受到夏季限減產，供給減少所致。法人表示，中國粗鋼產能過去1個月稍有節制，不過鐵礦砂和鋼材的庫存偏高，碳鋼短期內難以大漲。

中鋼5月下旬調降第3季盤價5.28%，6月份內外銷市況轉冷，中鋼第3季內銷接單目前尚未接滿，與上半年供不應求形成強烈對比。

中鋼表示，鋼鐵業往往追漲不追跌，第3季盤價調降，下游轉趨觀望，等待低點。且上半年客戶大量備貨，供應鏈庫存充裕，第3季減量調節，屬正常現象。

中鋼認為，產能最大的中國鋼市仍牽動全球行情。中國鋼鐵協會上週五表示，目前中國產量及庫存均偏高：平均粗鋼日產能在3、4月份創下新高，對外出口卻持續下降，以致熱軋價格從3月中高點的每噸人民幣3844元，跌到4月中的人民幣2801元，跌幅27%。4月中以來，中國熱軋價格處於上下盤整，6月初迄今稍有向上趨勢，上週五來到每噸人民幣3164元。

不過截至5月底，中國各港口的鐵礦砂庫存，仍達1.4億噸的歷史新高，原料庫存多，鋼價短期難以大漲。受到鋼價下挫影響，中鋼5月份自結稅前盈餘來到14.09億元，年減近5成。中鋼強調，第4季是傳統旺季，8月份鋼價反轉向上的可能性很大。

條鋼陣營今年上半年交出亮麗成績，東和鋼鐵（2006）第1季每股稅後盈餘0.5元，是去年同期的2倍，累計今年前5個月營收年增1成。豐興（2015）第1季每股大賺1.24元，累計前5個月營收年增26%，豐興表示，主要是因過去4、5年投入數十億元進行生產流程優化，逐步展現成效。

法人認為，國內鋼筋盤價已連漲2週，夏日用電高峰來臨，電爐廠紛紛減產，供給下滑，可望支撐鋼筋及型鋼等建築用鋼的價格。