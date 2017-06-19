〈熱門族群〉外資大作多 機殼股股價硬邦邦

2017-06-19

〔記者張慧雯／台北報導〕近來金屬機殼廠可成（2474）、鎧勝-KY（5264）連連報喜，雙雙獲外資青睞調高目標價，美系外資看好可成目標價420元、歐系外資也調高目標價至396元，而歐系外資看好鎧勝-KY獲LTPS iPhone訂單，目標價從92元上修到120元；上週可成股價一度創下2015年10月以來新高，鎧勝-KY則上漲1.5元、以102元作收，重回百元俱樂部懷抱。

歐系外資最新報告顯示，看好可成毛利提升及來自非蘋果iPhone客戶提升，決定調高2018年每股盈餘的預估，且將目標價由350元調高至396元；可成日前公布5月營收來到60.84億元、月增率達18%，美系外資早一步宣布第2季營收目標有機會上調，更將可成目標價上修到420元。

由於可成5月營收大增，外資估計第2季營收將較原預估來得高，且iPhone新機約9、10月左右推出，為下半年增添不少營運動能，且預期可成今、明年都會有不錯的營收和獲利，更有機會超越2015年巔峰水準；法人指出，根據可成過去股價資料顯示，2015年一度衝破400元、每股稅後盈餘（EPS）達33元，若2018年EPS有機會衝上42元，合理推測股價挑戰400元以上將不是難事。

至於歐系外資最新報告則認為，鎧勝-KY獲LTPS iPhone約30%訂單，將貢獻今年營收4-5%、占明年全年營收可達10-12%，評等從「中立」提高至「優於大盤」，目標價也由92元上修到120元。

外資報告指出，在MacBook市占提升、LTPS iPhone訂單挹注下，鎧勝-KY第3季營收可望維持強勁成長，預估今年全年EPS可達8.8元、明年EPS10.7元。

鎧勝-KY5月營收達25.58億元，寫下今年新高紀錄，法人預估6月營收應與5月相當，下半年成長力道更強，去年EPS8.2元、今年會比去年更好；為此鎧勝-KY近1個月來股價漲幅15.91%，外資近來大幅買超，更讓鎧勝-KY重回百元價位。