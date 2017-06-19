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〈熱門族群〉王雪紅開支票 宏達電股價等兌現

2017-06-19

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）董事長王雪紅上週在股東會上釋出多項好消息，再加上將參加月底的2017MWC（世界移動大會）上海展，在話題持續下，可望成為市場關注焦點。

宏達電股東會上，除董事長王雪紅兩次說出「明年數字一定讓你們滿意」、「接CEO已經兩年了，第3年一定讓你們滿意」外，宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨也指出，HTC U11目前全球已陸續開賣，銷售很好，預估7月第2週全球才可以補貨補齊。另外，虛擬實境產品HTC Vive，除是去年全球硬體設備營收市占比的第1名，且已成功完成一項高難度胰臟手術，病人術後良好。

在多項消息傳出下，宏達電上週五上漲1.2元，以69.8元作收，站上5日線。外資週五轉賣為買，買超張數516張，這是連續賣超13個交易日後的首次買超。

手機按鍵的閎暉（3311）也在股東會上釋出好消息後，股價走勢氣勢如虹。閎暉近年來積極轉型，其中，機構整合件3D玻璃轉進軍車用有成，其中BMW智慧鑰匙的出貨比重，可從50%提高到下半年的80%，另外，光學構件也打入全球前3大玩具廠。不過，閎暉5月營收1.58億元，月減7.8%，是連2個月營收月減，累計1-5月營收8.58億元，年減14.5%。

毅嘉（2402）股東會也在上週舉行，受惠消費型電子產品將邁入旺季，客戶積極備貨下，毅嘉5月營收6.02億元，月增16%，年增17%，並創近20個月新高。法人預估，毅嘉第2季營收不排除上看17-18億元，季增15%。

華冠（8101）則將在6月21日召開股東會，是新任總經理周照程、策略長陳繼亮接任後的首次股東會，是否新人新氣象，仍需觀察。

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