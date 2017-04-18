合庫經辦勾結投資客 詐貸逾億
2017-04-18
〔記者謝君臨／台北報導〕合作金庫台北市南京西路分行授信經辦賴建誠，涉於九十九年十一月至一百年間，收受陳姓房地產投資客每月二萬至五萬元，以及招待飲宴、喝花酒等，合謀詐貸逾一億元，造成合庫至少損失約三千萬元；檢調昨發動搜索，約談賴男、合庫李姓經理、黃姓襄理，以及被懷疑是陳男人頭的王姓女友到案，全案朝違反「銀行法」、背信罪方向偵辦。
昨晚七時許，賴建誠在調查官陪同下移送北檢複訊，他戴口罩低頭不發一語，檢方訊後不排除祭出強制處分，並擇日約談未到案的陳男。
檢調追查，陳姓房地產投資客於大台北地區擁有多間房產，為求提高貸款成數，涉於七年前勾結賴建誠，除招待飲宴、喝花酒，還以每月二萬至五萬元代價，要賴男以人頭對保、高估擔保品，以及違反內部規範的審查等方式向合庫詐貸。檢調初步統計，二人合謀詐貸約四、五次，致合庫至少損失三千萬元。
高估房產超貸 房市不振無力繳息
陳男以高於市值的價格取得貸款後，自己不用拿出頭期款，就能以詐貸的金額支付全額房價，待房市景氣熱絡時再伺機出脫狠撈一筆；不料近年房市買氣下滑，出脫不易，陳男資金周轉出現問題，無法支付利息，合庫因而發現此案，向檢調檢舉。
合庫銀副總經理陳美足昨表示，合庫全力配合檢調追查。對於損失約三千萬元，合庫昨說，目前手上沒有這個數字。
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