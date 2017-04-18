34％民眾認為 房價還沒跌夠
2017-04-18
〔記者李靚慧／台北報導〕根據國泰金控一項問卷調查，有三十一％受訪者認為目前無買房需求，三十四．一％認為要房價下跌到合理範圍才能提高買房意願，甚至有超過六成認為目前仍非「買」「賣」房的時機。
國泰金控昨發布四月份「國民經濟信心」調查結果，顯示民眾整體經濟信心明顯轉趨樂觀，對就業現況與展望的樂觀程度，以及對股市的展望，都顯現樂觀並具有信心，唯獨對「購屋」仍呈現保守觀望態度。
根據調查，三十一％的民眾表示目前無買房需求；二十七．九％認為，實質需求是提高買房意願的主要動機；三十四．一％的民眾認為，房價下跌到合理範圍才是提高買房意願的主要誘因。
在詢問受訪者「目前是否為買房（賣房）時機」時，有七十一．二％認為目前「不是」買房時機，僅十七．八％認為目前是買房時機；至於詢問目前是否為「賣房」時機？則有六十二％認為「不是」，二十四．六％認為「是」。
此次調查是在今年四月一日到七日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收一萬四九六○份有效填答問卷。
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