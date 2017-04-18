| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 財經

34％民眾認為 房價還沒跌夠

2017-04-18

〔記者李靚慧／台北報導〕根據國泰金控一項問卷調查，有三十一％受訪者認為目前無買房需求，三十四．一％認為要房價下跌到合理範圍才能提高買房意願，甚至有超過六成認為目前仍非「買」「賣」房的時機。

國泰金控昨發布四月份「國民經濟信心」調查結果，顯示民眾整體經濟信心明顯轉趨樂觀，對就業現況與展望的樂觀程度，以及對股市的展望，都顯現樂觀並具有信心，唯獨對「購屋」仍呈現保守觀望態度。

根據調查，三十一％的民眾表示目前無買房需求；二十七．九％認為，實質需求是提高買房意願的主要動機；三十四．一％的民眾認為，房價下跌到合理範圍才是提高買房意願的主要誘因。

在詢問受訪者「目前是否為買房（賣房）時機」時，有七十一．二％認為目前「不是」買房時機，僅十七．八％認為目前是買房時機；至於詢問目前是否為「賣房」時機？則有六十二％認為「不是」，二十四．六％認為「是」。

此次調查是在今年四月一日到七日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收一萬四九六○份有效填答問卷。

廣告
  • 34.1％認為要房價下跌到合理範圍才能提高買房意願。（資料照）

    34.1％認為要房價下跌到合理範圍才能提高買房意願。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房價
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：34％民眾認為 房價還沒跌夠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.