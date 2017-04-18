活化國有地 高屏設太陽能專區

2017-04-18

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部國產署副署長邊子樹昨表示，響應政府推動綠能發電政策，將與屏東縣政府簽約，合作在高、屏交界處打造太陽能發電專區，活化土地面積合計高達37公頃。當地過去遭盜採砂石，曾處處大坑，如今回填改當綠能發電基地，別有意義，也成為史上國有地綠能活化首例。中央與地方合作活化國有地不稀奇，但合作推動綠能發電則為首次。邊子樹表示，1988年因省府移交，國產署在高樹鄉取得多處不相鄰國有地，零落分布於荖濃溪一側；取得時就發現土地遭盜採砂石，但找不到兇手，總計有35個深度10~28公尺的大坑洞，只能靠國產署扛下，編預算回填。

國產署預估，粗估可吸引民間投資金額13.2億元，創造41.1億元產值，並提供220個就業機會。太陽能發電設施裝設後，預計每年可發電2800萬度，提供8000戶家庭用電，減少二氧化碳排放量1.5萬公噸。權利金部分，預計30年可收到1.38億元，由國產署及屏東縣府對分。