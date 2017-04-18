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蔡文榮︰納智捷明年銷量拚2萬輛

2017-04-18

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團旗下納智捷汽車新任總經理蔡文榮表示，納智捷戰略車款LUXGEN U5小型運動休旅車將拚10月上市，短期目標希望台灣納智捷明年的年銷量能攀升至2萬輛。

蔡文榮指出，若用台灣汽車品牌的年掛牌量切分，第一級是TOYOTA（豐田），一年掛牌量約達12萬輛；第二級是NISSAN（裕隆日產）和MITSUBISHI（中華三菱），一年掛牌量落在4.5萬輛左右。

第三級是HONDA（本田）和MAZDA（馬自達），去年掛牌量分別約達2.7萬輛和2.4萬輛；LUXGEN去年掛牌量1萬6360輛，算是第四級，和FORD（福特）、HYUNDAI（現代）同一級。他希望LUXGEN年銷量要提升至2萬輛門檻，爬到第三級，下一步再努力達成第三級中的第一名品牌。

蔡文榮說，小型運動休旅車未來一定是市場的主流，LUXGEN U5是納智捷今年最重要的車型，力拚10月上市，以期帶動納智捷年銷量達到2萬輛目標。

在顧客滿意度部份，他說，過去擔任裕日車總經理期間，顧客滿意度都拿下第一名，將把過去的成功經驗帶進納智捷，再加上差異化創新，以「打敗過去的自己」為挑戰目標。

蔡文榮並強調，進口車在台銷售占比不斷提高，身兼台灣區車輛公會理事長，上週拜會總統蔡英文，希望政府對國產車要有產業政策，以免像澳洲一樣，沒有自己的汽車工業。

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  • 裕隆總經理蔡文榮表示，納智捷戰略車款LUXGEN U5小型運動休旅車將力拚10月上市，希望台灣納智捷明年年銷量能攀升至2萬輛。（記者楊雅民攝）

    裕隆總經理蔡文榮表示，納智捷戰略車款LUXGEN U5小型運動休旅車將力拚10月上市，希望台灣納智捷明年年銷量能攀升至2萬輛。（記者楊雅民攝）

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