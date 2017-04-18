市場派動作頻頻 大同直逼跌停
2017-04-18
〔記者李靚慧／台北報導〕大同 （2371） 市場派動作頻頻，上週新大同投顧因爭取提名5董、2獨董列董事改選名單失利後，再度向台灣高等法院提出抗告；昨日又有市場派以「大同小股民」為名，在平面媒體刊登廣告狠批林家，大同股價昨日重挫，跌幅直逼跌停價10.3元，尾盤以最低價10.35元作收，也是近3個月新低。
大同將在5月11日舉行股東常會改選董事，市場派積極爭取進入董事會，大同股價也有戲劇性表現。去年6月時，每股還不到5元，今年2月10日盤中卻一度衝破20元新高價位，但之後股價就一路走跌，昨日早盤雖以小漲開出，但隨即重挫。
大同上週六（14日）公告，收到台灣高等法院通知，新大同投資顧問、鄭佳佳對「台北地方法院106年度全字第152號裁定」提起抗告，經大同公司確認，是新大同公司、鄭佳佳對先前遭台北地方法院裁定駁回的暫時狀態假處分暨緊急處置案，再度提出抗告及聲請，該案將於今天（18日）開庭，大同表示，已委任律師依法提出答辯。
至於另一個市場派欣同公司提名的2董事、1獨立董事，已暫時列入董事改選名單中，但大同也在上週提出抗告。欣同公司目前積極徵求委託書，但也抗議大同公司技術性刁難、不給予需求的股東會紀念品。
昨日更有以「大同公司小股民」具名的市場派，以「大同寶寶哭了」為題，在平面媒體刊登大幅廣告，抨擊大同林家經營華映大虧，讓台灣股民慘賠，卻讓中國大媽賺翻，強調大同不是林家的，不能成為他人獲利工具，希望爭取更多大同小股東的支持。
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