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新產品出貨 啟碁今年營收估二位數成長

2017-04-18

〔記者王憶紅／台北報導〕啟碁（6285）去年營收創新高，今年在智慧家庭聯網二個新專案，以及智慧電網歐洲客戶訂單出貨下，法人預估今年營收可望有二位數成長，達591億元以上，再創新高。

啟碁第一季營收128.03億元，年減3.7%，因第一季有匯損，預估第一季稅後獲利4.3億元，季減14%，每股獲利1.23元。法人認為，在產品陸續出貨下，第二季營收可望創新高。

啟碁目前有智慧家庭聯網、汽車電子產品以及智慧電網3大產品線。法人指出，啟碁接獲某美系電信商二個屬於Connect Home產品線的新專案訂單，預計今年開始出貨；智慧電網產品方面，取得歐洲電廠訂單，今年開始量產出貨。

法人指出，啟碁智慧電網產品是今年成長動能之一，車聯網相關產品，得到明年較有可能對營收產生明顯貢獻。預估啟碁今年營收591億元，年成長12%，再創新高，獲利受到毛利率變化及匯損影響，預估22.5億元，年增10%，每股獲利6.4元。

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  • 啟碁今年營收估二位數成長（翻攝啟碁官網）。

    啟碁今年營收估二位數成長（翻攝啟碁官網）。

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