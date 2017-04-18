受惠中國禁韓令 伍豐海參崴賭場賺錢
2017-04-18
〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦伍豐（8076）轉投資海參崴賭場意外受惠中國禁韓令，據統計，第一季海參崴水晶虎宮殿賭場投注金額155億元台幣，較去年同期大增121%，扣除折舊攤提可望順利賺錢。伍豐表示，最近俄羅斯濱海邊江省副省長特別到訪，伍豐極有興趣參與當地免稅商店、物流貿易、商業中心、休閒中心、築路等商業與工程投資，增添未來營運成長動能。
海參崴水晶虎宮殿賭場去年全年總投注金額達630億元台幣，根據水晶虎控股公司香港凱升（0102.HK）去年財報顯示，水晶虎博彩及酒店業務收益3.23億港幣，在VIP賭客經營有成推動下，第一季雖是淡季，但投注金額進一步推升至155億元台幣，較去年同期大幅躍進，外資花旗證券發布凱升最新投資報告，喊買凱升，認為中國政府發布南韓旅遊禁令，有機會帶動更多中國遊客前往海參崴，再加上夏季有望放寬並簡化旅客簽證，且有新增的賭場中介人可望帶來更多業務，有助賭場後市發展。
伍豐第一季合併營收6.4億元，年減13.09%，伍豐表示，首季為產業傳統淡季，隨著國際客戶專案陸續出貨，第二季起營運將逐漸增溫，大型速食業客戶點餐機亦持續出貨，此外，看好歐洲POS市場發展，公司決定以併購經銷商等方式進行上下游整合，可望降低成本並提升獲利能力，本業與業外合力發功，推升下半年營運成長。
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