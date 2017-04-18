旺矽搶進多層載板 精測訂單恐遭分食

2017-04-18

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場傳出旺矽（6223）進軍多層有機載板（MLO）空間轉換器產品領域，恐衝擊精測（6510）遭搶單，利空消息致使精測昨股價一度跌破千元關卡、跌幅逾 8%，但最後仍回升翻紅；旺矽則利多漲停。

旺矽兩大營運主力包括晶圓探針卡與LED設備，該公司日前表示，將持續佈局新應用的先進半導體測試領域，且占營收比重會逐漸上升，微機電（MEMS）探針卡、多層有機載板（MLO）空間轉換器均將是主要成長動力。旺矽的MLO空間轉換器推估第二季底可望推出，用於覆晶封裝製程及邏輯IC之外，也可能切入應用處理器（AP）測試領域。

精測︰量產目標不變

精測的主要產品供應測試高階應用處理器，市場傳出旺矽的MLO空間轉換器若切入應用處理器測試領域，將對精測造成搶單的競爭威脅；不過，精測表示，目前營運正常，量產目標不變，未來持續與客戶緊密合作，維持主要合作夥伴關係。

精測昨盤中一度重挫到948元，跌破千元關卡、跌幅逾8%，創下近半年來最低價，但午盤過後，股價回升翻紅，終場以1080元、上漲35元作收，顯示市場利空鈍化；反觀旺矽 （6223）受利多激勵，盤中拉到漲停，以111.5元作收。