旺矽搶進多層載板 精測訂單恐遭分食
2017-04-18
〔記者洪友芳／新竹報導〕市場傳出旺矽（6223）進軍多層有機載板（MLO）空間轉換器產品領域，恐衝擊精測（6510）遭搶單，利空消息致使精測昨股價一度跌破千元關卡、跌幅逾 8%，但最後仍回升翻紅；旺矽則利多漲停。
旺矽兩大營運主力包括晶圓探針卡與LED設備，該公司日前表示，將持續佈局新應用的先進半導體測試領域，且占營收比重會逐漸上升，微機電（MEMS）探針卡、多層有機載板（MLO）空間轉換器均將是主要成長動力。旺矽的MLO空間轉換器推估第二季底可望推出，用於覆晶封裝製程及邏輯IC之外，也可能切入應用處理器（AP）測試領域。
精測︰量產目標不變
精測的主要產品供應測試高階應用處理器，市場傳出旺矽的MLO空間轉換器若切入應用處理器測試領域，將對精測造成搶單的競爭威脅；不過，精測表示，目前營運正常，量產目標不變，未來持續與客戶緊密合作，維持主要合作夥伴關係。
精測昨盤中一度重挫到948元，跌破千元關卡、跌幅逾8%，創下近半年來最低價，但午盤過後，股價回升翻紅，終場以1080元、上漲35元作收，顯示市場利空鈍化；反觀旺矽 （6223）受利多激勵，盤中拉到漲停，以111.5元作收。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 精測
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北韓再嗆：將每週試射飛彈 隨時爆發核戰
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 腸病毒大流行北市衛局：可能在今年
- 六輕燒生煤、石油焦 雲縣8照全准延 環團轟
- 《中廣案》趙少康扯政治追殺 周玉蔻轟裝死10年
- 蘆竹產業園區惹民怨 市府喊卡
- 〈旅遊的滋味〉見證國家興衰的波蘭旅館
- 上千佛經VCD 被丟舊衣回收箱
- 促補正公投法 林義雄發動禁食
- 川普對金正恩喊話：要乖一點
- 涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保
- 川普4招對付北韓 5處為首轟目標
- 疊杯世錦賽 五個小小兵都拿三冠王
- 先民開墾大里 青年舞出歷史
- 卡地亞美麗魔法 20件全球首度曝光
- 〈紐約性愛檔案〉王牌離婚律師的忠告
- 布蘭妮初登「台」逼哭粉絲 「大無限」8.12首在台辦個唱
- 卓溪真肝苦 死亡率高出全國9倍
- 自由廣場》朝鮮複雜 可鬧不能打
- 北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首
- 交保後續騙 17舒淇再送辦
- 宜蘭國中小校長遴選 被疑喬位置
- 竹縣桐花祭週六開幕 簡文秀獻唱
- 植物人妻上妝 創世助圓夢慶25週年婚
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 「神話」Eric丟紅色炸彈 7.1娶小12歲羅慧美
- 陶喆再沾女 告詐欺出庭應訊
- 八田與一塑像斷頭案 犯案工具台東尋獲
- 【猛禽過境秀 連續兩年數量銳減】灰面鵟鷹近尾聲 赤腹鷹先鋒抵台
- 《中英對照讀新聞》S. Korean students outperform in math, science, fall behind in interest 南韓學生在數學、科學上表現優異，但在興趣上落後
- 都更惹禍 4煞砰建經公司
- 八田斷頭案》李承龍 曾火燒民政府、打警察
- 社論》健全初選制度 取代派系政治
- 「心房顫動」死亡、中風率較高 要注意
- 上原首砸鍋 連20局無失分喊卡
- 林羿君進軍世界盃 獲最佳女調酒師
- 中職》機捷挺球迷 搭捷運看球回程免費
- 〈戀愛應援團〉為愛奮不顧身 也別苦了自己
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MAC studying dissident’s asylum case
- 北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：旺矽搶進多層載板 精測訂單恐遭分食
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分