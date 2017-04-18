台幣小升5分 收30.35元

2017-04-18

〔記者吳佳蓉／台北報導〕歐洲市場放假休市，昨日新台幣隨韓元等亞幣走升，終場以30.35元兌1美元作收，小升5分；交易量清淡，台北及元太外匯經紀公司總交易量僅7.23億元。

外匯交易員表示，歐洲市場因復活節放假休市，導致昨日匯市交投零落，指引新台幣的，主要為亞幣走勢。雖然東北亞地緣政治持續動盪，但匯市反應冷靜，韓元昨日不貶反升，帶動新台幣走揚，匯價一度升破30.3元關卡；不過之後隨進口商進場買匯，新台幣升值受壓抑，終場僅小升5分。

展望後市，外匯交易員指出，美國總統川普「美元太強說」後續效應仍在，短期美元難強，相對新台幣也不至於急遽轉弱；值得留意的是，隨美方持續在關注央行匯率政策，預期未來央行將避免過度干預匯價走勢，未來新台幣升貶幅度恐加大。