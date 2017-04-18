現金減資今年30家 創史上新高
記者陳永吉／專題報導
上市櫃公司現金減資潮方興未艾，截至上週為止，今年計畫減資的公司已達30家，創下有史以來單一年度新高紀錄，而這30家公司，計畫減資金額共約149億元，若從2013年起算至今年，上市櫃公司合計減資金額將近千億元。
資本市場原本是增資為主的市場，不過部分公司近年認為產業擴展空間有限，或者手上現金太多，持續現金減資，從2013年起，分別有18、19、23、28家已經宣布並完成減資，今年到上週為止，則有高達30家公司董事會已經決議通過要現金減資，由於股東會一個月前公布相關議案就能放進股東會議程討論決議，因此預期今年現金減資公司還將進一步增加。
5年千億撤出資本市場
不過雖然今年已經公告現金減資的公司家數創歷年新高，但預計減資的金額目前僅有149億元，近5年來算是減資較少的一年，跟2015年相當，減資最多的一年是2014年，當年國巨（2327）一家公司就減資近154億元，現金減資金額達266億元，如果加計今年預計要減資的金額，近5年來上市櫃公司合計現金減資高達941億元，也就是將近千億元的資金撤出資本市場。
如果統計近5年來，現金減資次數最多的公司有國巨與廣豐（1416），都是4次；減資3次的有華新科（2492）及精元（2387）；減資2次的則有包括年興（1451）、禾伸堂（3026）、奇力新（2456）、精英（2331）、中光電（5371）、穩懋（3105）、厚生（2107）、遠見（3040）、協禧（3071）、所羅門（2359）、佳穎（3310）、德昌（5511）、全銓（8913）、富晶通（3623）、信大（1109）、大億科（8107）等16家。
國巨、全銓 減資逾8成
若以減資規模來算，也以國巨居首，預計今年若順利減資完畢，則公司股本將從2013年減資前的220億元降至35.2億元，減資幅度將近84%，減資金額近185億元，約佔近5年所有上市櫃公司減資金額的5分之1。
不過減資幅度超過8成的不只國巨一家，去年減資2成的上櫃公司全銓，今年計畫減資8成，從去年減資前的5.46億元股本，預計今年減資完後剩下0.87億元，減資幅度也達84%。
營建類也減資 令人好奇
而今年預計減資的30家公司中，較特別的是營建類股有4家，包括順天建（5525）、富旺（6219）、亞昕（5213）、德昌，由於營建類股過去常常需要土地質押借款蓋房子，負債比相對較高，且目前房市不景氣，手上應該留更多現金，這些公司為何不需現金，也令人好奇；不過亞昕在宣布現金減資的同時，也公告將發行今年第一次有擔保普通公司債，所以這公司到底是缺現金還是不缺，讓人摸不著頭緒。
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標題：現金減資今年30家 創史上新高
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