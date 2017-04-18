台股青紅燈》「馬友友」靠郭董撐場面
2017-04-18
根據台股上市公司最新年報，去年上市公司累積認列轉投資中國獲利達3114億餘元，表面看似較前年底2216億元的谷底強勁回升；但鴻海（2317）一家就占認列獲利的4成3，上市公司西進中國看似賺很大，但實際上，若不靠郭董來撐起場面，近4成上市公司已深陷虧損泥淖。
上市公司去年認列轉投資中國獲利達3114億餘元，鴻海一家就高達1355億餘元，占比高達4成3，若再加上可成（2474）、正新（2105）、日月光（2311）等認列獲利前10大公司，占比更高達6成8。
台股近8成、約715家上市公司「錢」進中國，但去年有高達260家認列中國投資虧損、24家是零認列（推估是清算或解散）；也就是近4成上市公司投資中國是賠錢的。
當年不少上市公司老闆在總統大選時力挺馬英九，這些被稱為「馬友友概念股」在中國營運表現很兩極。除鴻海認列獲利依然高居各上市公司之首外，裕隆（2201）去年認列虧損達34億餘元，台玻（1802）認列虧損近18億元，遠東集團旗下的遠百（2903）及遠東新（1402）合計賠了24億餘元。
而喊出「中國人品牌」的宏達電（2498），仍無法擺脫虧損泥淖，前年認列5.8億元虧損，去年擴大到認虧9.2億元；集團關係企業的威盛（2388），前年認虧4.9億元，去年虧損倍增到近12億元。（費特曼）
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